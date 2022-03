Fã de Ayrton Senna, paraense faz tatuagem de McLaren, carro do primeiro título do piloto na F1

A segunda-feira (21) foi de homenagens ao gênio das pistas, Ayrton Senna. Se estivesse vivo, o ex-piloto estaria completando neste dia 21 de março 62 anos. Uma data que foi celebrada e que mantém viva a memória do ídolo de uma nação, de um líder que não tinha tempo ruim e que fazia das manhãs de domingo um dia de festa e alegria aos brasileiros amantes do automobilismo. Em homenagem a Ayrton, o paraense e fã Ronaldo Santos decidiu prestar uma homenagem ao ídolo com uma tatuagem.

Ronaldo Santos, 28 anos, amante da Fórmula 1 e fã de Ayrton, não viu ele correr, mas ouviu como ninguém o seu pai, também fã do piloto e que repassou direitinho o carinho por Senna.

“Conheci o Ayrton em 2008 de forma mais profunda, comecei a pesquisar sobre a história, feitos, conquistas e também a pessoa Ayrton Senna. Ele é um exemplo de superação de força de vontade", disse.

"Meu pai viu os títulos do Ayrton e ele me falava que ele era um piloto sem medo, que não interessava outro resultado que não fosse a vitória. A persistência dele em querer ser o melhor, buscar melhorias para os pilotos, isso me chamou a atenção”, completou o fã do ex-piloto.

Ronaldo Santos decidiu levar na pele o carinho pelo ídolo Ayrton Senna (Arquivo pessoal)

Tatuagem

Em dezembro do ano passado, Ronaldo decidiu marcar na pele o seu carinho pelo ídolo, foi então que tatuou o carro do primeiro título mundial de Senna, a McLaren de 1988. O jornalista tenta levar alguns ensinamentos deixados pelo ídolo.

“Tento levar algumas coisas do Ayrton na minha vida, como nunca desistir dos seus objetivos, ser persistente e tentar superar as dificuldades”, disse.

Ronaldo Santos resolveu tatuar a McLaren campeã de 1988, primeiro título mundial de Ayrton Senna (Arquivo pessoal)

Atualidade

Para Ronaldo, o piloto que mais se aproxima a Ayrton Senna na Fórmula 1 atualmente é o britânico Lewis Hamilton.

“Pela superação, pela vontade de ser o melhor o que mais se aproxima de Senna é o Lewis Hamilton, sem contar na luta pelas causas sociais dentro e fora das pistas, importantíssimas neste momento em que vivemos. Ele também nunca escondeu o carinho que possui pelo Senna, sempre mostrou isso”, contou.

Trajetória

Ayrton Senna iniciou na Fórmula 1 em 1984 pilotando uma Toleman. Em 1985 foi para a Lotus, onde permaneceu até 1987. De 1988 a 1993 defendeu a McLaren onde conquistou três títulos mundiais nas temporadas 1988, 1990 e 1991. Em 1994 mudou de escuderia e foi para a Williams, onde acabou morrendo em um acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália, no dia 1º de maio, após colidir com a mureta de proteção, aos 34 anos.