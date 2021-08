27 anos após a morte de Ayrton Senna, Galisteu revela sonho que o piloto não realizou

Adriane Galisteu participou de uma entrevista e fez algumas revelações inéditas sobre o período que namorou com Ayrton Senna. Durante a conversa, ela revelou um dos sonhos que o piloto não conseguiu realizar, pois morreu no acidente durante uma corrida em 1 de maio de 1994. As informações são do UOL.

A loira relembrou o período que viveu o romance com o piloto e disse qual era o sonho dele: "Ele sonhava em ir para a Disney e não teve tempo", revela Adriane. A apresentadora disse que, pouco tempo após a morte do então namorado, ela foi até o parque de diversões.

“Foi o primeiro lugar para onde viajei depois da morte dele. Não dá pra acreditar que um homem desse tamanho sonhava em conhecer a Disney e não pôde”, conta.