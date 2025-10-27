Com a 3ª etapa, Marabá encerra o Circuito Paraense de Skate Street 2025

A terceira etapa do Circuito Paraense de Skate Street 2025 foi encerrada no último domingo (26), em Marabá, no sudeste do Pará. A competição dá vaga para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado em dezembro, no Paraná e no Mato Grosso.

Segundo a organização, 100 atletas de cinco categorias - Infantil, Mirim, Iniciante, Amador e Master - participaram do torneio classificatório. A competição começou no sábado (25), com o reconhecimento da pista da Praça Monsenhor Baltazar por parte dos skatistas, e, no domingo, foram realizadas as provas.

Entre as participantes estava a atleta mirim Maria Vitória, de 10 anos, conhecida como Pimentinha. Ela foi medalhista e se classificou para o Brasileiro.

“Eu achei a competição muito boa, gostei bastante da pista. E o evento foi espetacular. Eu me diverti, fiz minhas manobras com alegria e estou bastante confiante para ir para o Paraná. O apoio da minha família é o que mais me motiva”, disse Maria Vitória após a competição.

Já na categoria Master, um dos destaques foi o skatista Naldo Araújo, de Castanhal. O atleta destacou a importância do evento e o espírito de coletividade da disputa.

“O mais importante não é levar uma medalha, é levar a vivência. Rever os amigos nesse evento lindo é gratificante. Só gratidão ao Governo do Pará por promover essa experiência”, ressaltou.

Outras etapas

Antes de Marabá, o Circuito Paraense de Skate Street passou por Salinópolis e Belém. A iniciativa teve o apoio do Governo do Pará e foi chancelada pela Federação Paraense de Skate (FPSK).