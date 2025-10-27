Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Com a 3ª etapa, Marabá encerra o Circuito Paraense de Skate Street 2025

Competição ocorreu no último final de semana, no sudeste do Pará

O Liberal
fonte

Competição contou com um total de 100 atletas (Jessé Lima/Ascom Seel)

A terceira etapa do Circuito Paraense de Skate Street 2025 foi encerrada no último domingo (26), em Marabá, no sudeste do Pará. A competição dá vaga para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado em dezembro, no Paraná e no Mato Grosso.

Segundo a organização, 100 atletas de cinco categorias - Infantil, Mirim, Iniciante, Amador e Master - participaram do torneio classificatório. A competição começou no sábado (25), com o reconhecimento da pista da Praça Monsenhor Baltazar por parte dos skatistas, e, no domingo, foram realizadas as provas.

Entre as participantes estava a atleta mirim Maria Vitória, de 10 anos, conhecida como Pimentinha. Ela foi medalhista e se classificou para o Brasileiro.

VEJA MAIS 

image Skatistas celebram nova pista e se preparam para 2ª etapa do Circuito Paraense de Skate Street
O novo equipamento já atrai skatistas de várias idades e categorias

image Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: 'Faço terapia'

“Eu achei a competição muito boa, gostei bastante da pista. E o evento foi espetacular. Eu me diverti, fiz minhas manobras com alegria e estou bastante confiante para ir para o Paraná. O apoio da minha família é o que mais me motiva”, disse Maria Vitória após a competição.

Já na categoria Master, um dos destaques foi o skatista Naldo Araújo, de Castanhal. O atleta destacou a importância do evento e o espírito de coletividade da disputa.

“O mais importante não é levar uma medalha, é levar a vivência. Rever os amigos nesse evento lindo é gratificante. Só gratidão ao Governo do Pará por promover essa experiência”, ressaltou.

Outras etapas

Antes de Marabá, o Circuito Paraense de Skate Street passou por Salinópolis e Belém. A iniciativa teve o apoio do Governo do Pará e foi chancelada pela Federação Paraense de Skate (FPSK).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

skate
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

judô

Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas

Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos

26.10.25 9h00

ONDA BOA

Surfistas disputam segunda etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025 em Mosqueiro

A competição foi realizada na Barraca da Rosinha, reunindo surfistas do Pará e de outros estados

25.10.25 21h54

mister universe brasil

Atletas paraenses encaram desafio de representar o Estado no Mister Universe Brasil, em Minas Gerais

Liderados por Augusto Kzan, fisiculturistas do Pará buscam destaque em um dos principais campeonatos do país

25.10.25 8h00

Futebol

Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão

José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio.

24.10.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada?

Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro

26.10.25 14h04

Futebol

Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC

Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores

27.10.25 9h09

ALFINETADA

Antes mesmo do apito final, lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais

Sávio publicou emojis de risadas enquanto o Papão perdia por 2 a 0 na Curuzu

25.10.25 19h57

JOGOU A TOALHA?

Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026

O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado

25.10.25 21h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda