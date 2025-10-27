Com a 3ª etapa, Marabá encerra o Circuito Paraense de Skate Street 2025 Competição ocorreu no último final de semana, no sudeste do Pará O Liberal 27.10.25 11h39 Competição contou com um total de 100 atletas (Jessé Lima/Ascom Seel) A terceira etapa do Circuito Paraense de Skate Street 2025 foi encerrada no último domingo (26), em Marabá, no sudeste do Pará. A competição dá vaga para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado em dezembro, no Paraná e no Mato Grosso. Segundo a organização, 100 atletas de cinco categorias - Infantil, Mirim, Iniciante, Amador e Master - participaram do torneio classificatório. A competição começou no sábado (25), com o reconhecimento da pista da Praça Monsenhor Baltazar por parte dos skatistas, e, no domingo, foram realizadas as provas. Entre as participantes estava a atleta mirim Maria Vitória, de 10 anos, conhecida como Pimentinha. Ela foi medalhista e se classificou para o Brasileiro. VEJA MAIS Skatistas celebram nova pista e se preparam para 2ª etapa do Circuito Paraense de Skate Street O novo equipamento já atrai skatistas de várias idades e categorias Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: 'Faço terapia' “Eu achei a competição muito boa, gostei bastante da pista. E o evento foi espetacular. Eu me diverti, fiz minhas manobras com alegria e estou bastante confiante para ir para o Paraná. O apoio da minha família é o que mais me motiva”, disse Maria Vitória após a competição. Já na categoria Master, um dos destaques foi o skatista Naldo Araújo, de Castanhal. O atleta destacou a importância do evento e o espírito de coletividade da disputa. “O mais importante não é levar uma medalha, é levar a vivência. Rever os amigos nesse evento lindo é gratificante. Só gratidão ao Governo do Pará por promover essa experiência”, ressaltou. Outras etapas Antes de Marabá, o Circuito Paraense de Skate Street passou por Salinópolis e Belém. A iniciativa teve o apoio do Governo do Pará e foi chancelada pela Federação Paraense de Skate (FPSK). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes skate COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 ONDA BOA Surfistas disputam segunda etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025 em Mosqueiro A competição foi realizada na Barraca da Rosinha, reunindo surfistas do Pará e de outros estados 25.10.25 21h54 mister universe brasil Atletas paraenses encaram desafio de representar o Estado no Mister Universe Brasil, em Minas Gerais Liderados por Augusto Kzan, fisiculturistas do Pará buscam destaque em um dos principais campeonatos do país 25.10.25 8h00 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 ALFINETADA Antes mesmo do apito final, lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais Sávio publicou emojis de risadas enquanto o Papão perdia por 2 a 0 na Curuzu 25.10.25 19h57 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37