Skatistas celebram nova pista e se preparam para 2ª etapa do Circuito Paraense de Skate Street

A expectativa é alta entre os praticantes de skate para a segunda etapa do Circuito Paraense de Skate Street, que será realizada neste fim de semana, no Parque da Cidade, em Belém. O evento é classificatório para o Campeonato Brasileiro de Skate Amador e marca a estreia da nova pista pública construída pelo Governo do Estado, considerada a segunda maior do Brasil.

Para muitos atletas, o espaço representa a realização de um sonho antigo. “É uma conquista de muito tempo de luta. O skate era muito na rua e havia muita reclamação. Agora temos um lugar pensado para nós, com obstáculos que surpreendem até quem anda há anos”, comemora Marivaldo Silva, 42 anos, que compete na categoria master e também atua na Federação Brasileira de Skate.

Marivaldo Silva, 42 anos

O novo equipamento já atrai skatistas de várias idades e categorias, como Samir Barros, 19, que compete no feminino amador e divide a rotina entre Belém e São Paulo, onde representa marcas patrocinadoras. “Essa pista é uma oportunidade para muitos skatistas novos na cidade. Os obstáculos têm vários tamanhos e formatos, o que ajuda muito na evolução”, comenta.

Samir Barros, 19

A cena local também revela novos talentos, como Lucas Figueiredo, 10 anos, da categoria mirim, que já acumula títulos em competições estaduais e nacionais. “Estou treinando muito para esse torneio. As manobras mais difíceis são o 360 flip e as no corrimão, mas é isso que dá mais pontos”, diz o atleta, que começou a andar de skate aos seis anos de idade, incentivado pela avó.

Lucas Figueiredo, 10 anos,

Além do impacto esportivo, a pista se tornou ponto de encontro para a comunidade. “É um sonho realizado de várias gerações do skate paraense. Está todo mundo deslumbrado com a estrutura”, avalia Kaleo Vitor, 24, amador e integrante da Federação Paraense de Skate. Ele explica que manobras de giro e em corrimãos valem mais pontos na avaliação dos juízes e devem ser a aposta dos competidores na disputa.

Kaleo Vitor, 24

A segunda etapa do circuito deve reunir atletas de diferentes regiões do estado e promete movimentar o cenário do skate paraense, que vive um momento de crescimento e visibilidade no Brasil.

Serviço — 2ª etapa do Circuito Paraense de Skate Street

Quando: 26 e 27 de julho

Onde: Parque da Cidade, Belém (PA)

Modalidade: Skate Street

Categorias: Infantil, Mirim, Amador, Master, entre outras

Participação: Mais de 100 atletas confirmados

Entrada: Gratuita

Atrações: Competições classificatórias para o Campeonato Brasileiro de Skate Amador e programação de lazer para o público