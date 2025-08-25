Capa Jornal Amazônia
Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

Victoria Rodrigues
fonte

Ao todo, existem 8 cidades com a nomeação "Belém" no Brasil. (Foto: Pixabay)

Reconhecida como a “Cidade das Mangueiras”, a capital paraense carrega consigo diversas particularidades que a fazem ser considerada uma das cidades mais requisitadas por turistas no Brasil. Acompanhado por artesanatos, crenças e regionalismos, o município possui há 409 anos uma marca cultural única. Mas, em relação à nomenclatura, você sabia que Belém não é a única cidade com esse nome?

A grafia “Belém” é de origem hebraica que significa “Casa do Pão” e remete à cidade onde nasceu Jesus Cristo, que fica localizada na Palestina, conforme narrado na Bíblia. Por conter essa simbologia histórica e rica do Cristianismo, oito municípios do país também receberam essa nomeação ao longo dos séculos e hoje, cada uma delas, possui uma história, visibilidade e representatividade que as diferenciam das demais “Beléms” existentes não apenas no Brasil, mas no mundo.

Confira as 8 cidades que existem com o nome “Belém” no país:

  • Belém (Alagoas)

image Cidade de Belém, no estado de Alagoas. (Foto: Reprodução/ Internet)

A cidade de Belém, no estado de Alagoas, teve a sua fundação em meados do século XVIII com um pequeno aldeamento de índios remanescentes dos “Xucurus” que viviam às margens do Rio Lunga. Ao longo das décadas que se passaram, o local progrediu em número de casas e em sítios implantados pelos agricultores que iam chegando pela cidade até ser elevado à categoria de município pela lei estadual nº 2466 no dia 24 de agosto de 1962.

  • Belém (Paraíba)

image Cidade de Belém, no estado da Paraíba. (Foto: Reprodução/ Cidades do Meu Brasil)

Ao contrário da cidade de Belém de Alagoas, a Belém do estado da Paraíba não possui registros oficiais de suas primeiras povoações, mas os antigos habitantes do local relataram alguns episódios sobre o surgimento do local. Eles contaram que alguns frades capuchinhos que estavam visitando o povoado disseram que a localidade deveria se chamar “Gengibre”, porém, os moradores pediram que os religiosos indicassem um novo nome e assim foi escolhido “Belém”. Nesse sentido, com a nomeação da cidade, criaram também uma feira-livre na época, que hoje é considerada uma das maiores do estado.

  • Belém de Maria (Pernambuco)

image Cidade de Belém de Maria, no estado do Pernambuco. (Foto: Reprodução/ Cidades do Meu Brasil)

Já a cidade Belém de Maria surgiu por volta do ano de 1860, com uma aglomeração pequena de habitantes que viviam às margens do rio Panelas. Com o tempo, o nome do povoado que se chamava “Capoeiras” também foi modificado para “Belém de Maria” por diversos Franciscanos Capuchinhos que estavam na cidade em uma em missão religiosa. Após ser considerada uma vila, Belém de Maria foi incorporada ao Município de Lagoa dos Gatos e foi desmembrada apenas com a Lei nº 3340, no dia 31 de dezembro de 1958.

  • Belém do São Francisco (Pernambuco)

image Cidade de Belém do São Francisco, no estado do Pernambuco. (Foto: Reprodução/ Cidades do Meu Brasil)

Ao longo dos séculos, a nomeação também foi atribuída à Belém do São Francisco, que surgiu em 1830 como extensão de uma fazenda pertencente a Antônio de Sá Araújo, às margens do Rio São Francisco, em Pernambuco. Nessa época, a cidade também estava recebendo santas missões coordenadas pelo padre Francisco Correia, que lançou a pedra importante de uma capela consagrada a Nossa Senhora do Patrocínio.

  • Belém do Brejo do Cruz (Paraíba)

image Cidade de Belém do Brejo do Cruz, no estado da Paraíba. (Foto: Reprodução/ Cidades do Meu Brasil)

A cidade “Belém do Brejo do Cruz” do estado da Paraíba também foi criada como influência da história sagrada de Cristo que nasceu em Belém. Desse modo, a origem do município é datada de 1850 quando a Família Viana se mudou da cidade de Sousa para a localidade que possuiu diversos nomes, como "Bom Jesus", "Taiassuí", "Belém" até chegar em "Belém do Brejo do Cruz". Anos depois, a cidade  passou a ser conhecida especificamente pelas excelentes qualidades de suas terras utilizadas para a agricultura e construção de fazendas de gado. 

  • Belém do Piauí (PI)

image Cidade de Belém do Piauí, no estado do Piauí (Foto: Reprodução/ Cidades na Net)

A cidade de “Belém do Piauí” surgiu no ano de 1760 após o português Joaquim Ribeiro Torres alcançar a maioridade e deixar a casa dos pais para morar na localidade. Mas apesar do município ter surgido no século XVIII, a emancipação de “Belém do Piauí” foi realizada apenas em 1996 e, na época, as terras eram consideradas as melhores da região para a agricultura de subsistência e criação de gado na Província.

  • Nova Belém (Minas Gerais)

image Cachoeira Prazerosa da cidade de Nova Belém, no estado de Minas Gerais. (Foto: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Nova Belém)

Após a fundação da cidade pelo Sr. José Vieira em 1961, conta-se que o Sr. Joaquim Alves de Paula deu primeiramente o nome de “São Sebastião” à cidade em uma festa da Igreja Católica, realizada em 20 de janeiro, dia do santo. Mas após um curto período de tempo, o nome não continuou no município, que foi modificado e ficou conhecido como cidade de “Nova Belém”. Hoje, o município é conhecido pelas suas belezas naturais e diversas cachoeiras famosas, como por exemplo: a Cachoeira do Pedro Lama, a Cachoeira do Adão Guilherme, a Cachoeira do Roldão e a Cachoeira Prazerosa.

  • Belém (PA)

image Vista aérea de Belém do Pará (Foto: Arquivo | O Liberal)

E por último, a cidade de Belém do Pará foi fundada por Francisco Caldeira Castelo Branco no dia 12 de janeiro de 1616, em um período conturbado que surgiram guerras em razão da invasão dos holandeses e do processo de escravização das tribos indígenas Tupinambás e Pacajás. No século XX, o município avançou consideravelmente no desenvolvimento, mas a crise do ciclo da borracha e a I Guerra Mundial acabaram contribuindo para a queda desse período de progresso da cidade. Contudo, mesmo com os altos e baixos históricos de sua criação, o município de Belém contém atualmente uma rica diversidade de monumentos desse período e pontos turísticos especiais, como: o Theatro da Paz, o Mercado do Ver-o-Peso, a Praça da República, o Mangal das Garças e a Estação das Docas. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

