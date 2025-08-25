Mais de 90 infrações no combate à desordem urbana são registradas durante o fim de semana em Belém

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) registrou 96 autos de infração lavrados e orientações preventivas à população durante o programa Belém em Ordem neste fim de semana. A operação iniciou na última sexta-feira (22/8) e terminou no domingo (24/8), contando com o apoio das equipes da Segbel, dos agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) e dos fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), no enfrentamento à desordem urbana e na melhora da qualidade de vida da população.

A intervenção foi direcionada aos bairros de grande concentração noturna, como Nazaré, Campina e Pedreira, com o objetivo de coibir problemas recorrentes de ocupação irregular do espaço público.

Durante a ação, foram combatidos o estacionamento irregular, congestionamentos provocados por filas duplas, bloqueio de vias, uso indevido de calçadas, comércio ambulante desordenado e práticas insalubres que comprometem o convívio coletivo e que causam transtornos para os moradores que vivem no entorno desses espaços.

Para além das medidas legais, a prefeitura reforçou o caráter educativo da iniciativa, conscientizando condutores, comerciantes e frequentadores sobre a importância de respeitar as regras de ocupação do espaço urbano.

De acordo com o superintendente de Ordem Pública da Segbel, coronel Marcus Castro Alves, a operação marca um novo passo no fortalecimento da política de ordenamento da cidade. “Esse é mais um pontapé que estamos dando para ações de ordenamento na capital. A ideia é organizar o espaço público e permitir que a população possa utilizá-lo de maneira mais adequada, evitando dificuldades na mobilidade dos usuários, como ocupação de vias, calçadas e estacionamentos irregulares”, afirmou.

A presença de fiscais e agentes da Sedcon também foi fundamental para garantir que o comércio fosse realizado de forma organizada e em conformidade com a legislação municipal. A integração entre os órgãos municipais evidencia uma nova forma de atuação da Prefeitura, baseada na cooperação e na adoção de medidas planejadas para enfrentar problemas urbanos complexos.

O programa Belém em Ordem já se consolidou como uma resposta estruturante às demandas mais frequentes da população, que envolvem congestionamentos, ocupação irregular de vias, insegurança em áreas de lazer e dificuldades de mobilidade.