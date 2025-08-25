Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O trânsito na Rua da Marinha passará por mudança a partir desta segunda-feira (25/8), em Belém. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), estarão interditados os primeiros 500 metros da Rua da Marinha, entre a avenida Augusto Montenegro e a rua Maravalho Belo. O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha.

Essa modificação, ainda conforme a Segbel, seguirá até o dia 9 de setembro. Durante a interdição, o tráfego de veículos será direcionado para a pista já finalizada da Nova Rua da Marinha, garantindo a continuidade do fluxo na região e a segurança de condutores e pedestres.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade orienta que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização de trânsito no local.

Obra na Rua da Marinha

O projeto deverá criar uma nova via interligando a Rua da Marinha ao Estádio Mangueirão e deverá transformar a rua em uma avenida com saídas para a Rodolfo Chermont, Centenário e Augusto Montenegro, prometendo desafogar o trânsito na região.

A duplicação da Rua da Marinha faz parte do pacote de obras que visam preparar Belém para receber a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em 2025. O acordo prevê que a União transfira ao Estado do Pará uma área de 255.259,29 m², avaliada em R$ 74,4 milhões. Essa área, sob responsabilidade do Comando do 4° Distrito Naval, inclui parte do terreno onde está localizado o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

A duplicação da via e a criação da nova avenida visam facilitar o acesso ao Mangueirão, oferecendo um trajeto alternativo para quem circula pela cidade. Com a duplicação da Rua da Marinha, a expectativa é de que o fluxo de veículos nas principais avenidas de Belém, como Augusto Montenegro e Centenário, melhore significativamente. A nova estrutura incluirá uma rotatória na confluência com a Avenida Rodolfo Chermont, facilitando o acesso direto ao Mangueirão e às demais áreas conectadas.