Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha

O Liberal
fonte

Trânsito de veículos aumentou na via nos últimos anos (Antonio Silva/Arquivo O Liberal)

O trânsito na Rua da Marinha passará por mudança a partir desta segunda-feira (25/8), em Belém. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), estarão interditados os primeiros 500 metros da Rua da Marinha, entre a avenida Augusto Montenegro e a rua Maravalho Belo. O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha.

Essa modificação, ainda conforme a Segbel, seguirá até o dia 9 de setembro. Durante a interdição, o tráfego de veículos será direcionado para a pista já finalizada da Nova Rua da Marinha, garantindo a continuidade do fluxo na região e a segurança de condutores e pedestres.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade orienta que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização de trânsito no local.

Obra na Rua da Marinha 

O projeto deverá criar uma nova via interligando a Rua da Marinha ao Estádio Mangueirão e deverá transformar a rua em uma avenida com saídas para a Rodolfo Chermont, Centenário e Augusto Montenegro, prometendo desafogar o trânsito na região.

A duplicação da Rua da Marinha faz parte do pacote de obras que visam preparar Belém para receber a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em 2025. O acordo prevê que a União transfira ao Estado do Pará uma área de 255.259,29 m², avaliada em R$ 74,4 milhões. Essa área, sob responsabilidade do Comando do 4° Distrito Naval, inclui parte do terreno onde está localizado o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

A duplicação da via e a criação da nova avenida visam facilitar o acesso ao Mangueirão, oferecendo um trajeto alternativo para quem circula pela cidade. Com a duplicação da Rua da Marinha, a expectativa é de que o fluxo de veículos nas principais avenidas de Belém, como Augusto Montenegro e Centenário, melhore significativamente. A nova estrutura incluirá uma rotatória na confluência com a Avenida Rodolfo Chermont, facilitando o acesso direto ao Mangueirão e às demais áreas conectadas.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

trânsito

mudança

rua da Marinha

segunda-feira
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM BELÉM

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

ARTESANATO

Feira do Artesanato da Praça da República celebra 40 anos com bolo e música em Belém

O espaço reúne 45 barracas, apresenta uma diversidade de produtos e gera renda para os artesãos

24.08.25 14h50

É DIA DE FEIRA

Dia do Feirante: conheça boas histórias de trabalhadores que fazem parte das feiras de Belém

Apaixonados pela profissão, eles dizem que, com o tempo, os clientes se transformam em amigos e confidentes

25.08.25 8h00

SAMBA

Samba da Amazônia: 'Nosso Tom' celebra 25 anos com espetáculo gratuito em Belém neste domingo

"Tenho certeza que já é um dia histórico, não só pro Nosso Tom, mas pra Belém nessa relação forte de 25 anos com a gente", diz o vocalista Júlio Cezar

24.08.25 13h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda