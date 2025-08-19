Capa Jornal Amazônia
Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

Riulen Ropan
fonte

Fundação Cultural do Pará - Centur (Foto: Marcelo Seabra / Ag. Para)

A Fundação Cultural do Pará, que por muito tempo foi chamada e até hoje é conhecida por Centur é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro de Nazaré, ele atrai moradores e turistas que buscam cultura, lazer, arte e formação.

No local, é possível encontrar diversas atrações culturais: teatro, cinema, galerias de arte, biblioteca, fonoteca, auditórios, centros de eventos, além de praças internas para grandes celebrações.

Onde fica o Centur?

O Centur está situado na Avenida Gentil Bitencourt, n.º 650, no bairro de Nazaré, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções variadas de serviços, comércio e alimentação nas proximidades.

O que tem por lá?

No Centur, você encontra o Teatro Margarida Schivasappa, com espetáculos e apresentações culturais; o Cine Líbero Luxardo, dedicado a filmes alternativos e festivais; a Biblioteca Pública Arthur Vianna, com acervo de mais de 500 mil obras; a Galeria Theodoro Braga, que recebe exposições de arte; a Fonoteca Satyro de Mello, com acervo de música e gravações históricas; o Centro de Eventos Ismael Nery, para palestras, cursos e encontros; e a Seção Braille, com livros acessíveis e equipamentos adaptados. O espaço também conta com praças internas onde ocorrem feiras, oficinas, apresentações de quadrilhas juninas, mostras de cinema e outras atividades culturais gratuitas.

Como chegar de ônibus ao Centur

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Centur. Abaixo, listamos algumas das principais:

  • [311] Guamá - Conselheiro
  • [314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)
  • [324] Canudos - Pres. Vargas
  • [549] Djalma Dutra
  • [632] Marex - Felipe Patroni
  • [642] Benguí/Marex - Centro
  • [663] Benguí - Felipe Patroni
  • [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II
  • [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém
  • [862] Tapanã - Felipe Patroni
  • [910] Marituba - Pátio Belém (Pirelli/Decouville)
  • [915] Águas Lindas - Pátio Belém
  • [919] Curuçambá - Pátio Belém (Expresso)
  • [926] Almir Gabriel - Pátio Belém
  • [935] Marituba - Pátio Belém (Cerâmica)
  • [936] Marituba - Pátio Belém (Colônia)
  • [939] Marituba - Pátio Belém (Mario Couto)
  • [990] Distrito Industrial - Pátio Belém
  • [993] Júlia Seffer - Pátio Belém (Expresso)
  • [998] Maguari - Pátio Belém (Expresso)

Paradas de ônibus perto do Centur

  • Quintino com Conselheiro, 3 min a pé
  • Conselheiro com Quintino, 3 min a pé
  • Nazaré com Quintino, 4 min a pé
  • Mundurucus com Rui Barbosa, 5 min a pé
  • Gentil com Generalíssimo, 6 min a pé
  • Tribunal de Contas | Quintino com Nazaré, 6 min a pé
  • Gentil com Benjamin | IBGE, 7 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)

