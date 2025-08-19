Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
A Fundação Cultural do Pará, que por muito tempo foi chamada e até hoje é conhecida por Centur é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro de Nazaré, ele atrai moradores e turistas que buscam cultura, lazer, arte e formação.
No local, é possível encontrar diversas atrações culturais: teatro, cinema, galerias de arte, biblioteca, fonoteca, auditórios, centros de eventos, além de praças internas para grandes celebrações.
Onde fica o Centur?
O Centur está situado na Avenida Gentil Bitencourt, n.º 650, no bairro de Nazaré, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções variadas de serviços, comércio e alimentação nas proximidades.
O que tem por lá?
No Centur, você encontra o Teatro Margarida Schivasappa, com espetáculos e apresentações culturais; o Cine Líbero Luxardo, dedicado a filmes alternativos e festivais; a Biblioteca Pública Arthur Vianna, com acervo de mais de 500 mil obras; a Galeria Theodoro Braga, que recebe exposições de arte; a Fonoteca Satyro de Mello, com acervo de música e gravações históricas; o Centro de Eventos Ismael Nery, para palestras, cursos e encontros; e a Seção Braille, com livros acessíveis e equipamentos adaptados. O espaço também conta com praças internas onde ocorrem feiras, oficinas, apresentações de quadrilhas juninas, mostras de cinema e outras atividades culturais gratuitas.
VEJA MAIS
Como chegar de ônibus ao Centur
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Centur. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [311] Guamá - Conselheiro
- [314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)
- [324] Canudos - Pres. Vargas
- [549] Djalma Dutra
- [632] Marex - Felipe Patroni
- [642] Benguí/Marex - Centro
- [663] Benguí - Felipe Patroni
- [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II
- [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém
- [862] Tapanã - Felipe Patroni
- [910] Marituba - Pátio Belém (Pirelli/Decouville)
- [915] Águas Lindas - Pátio Belém
- [919] Curuçambá - Pátio Belém (Expresso)
- [926] Almir Gabriel - Pátio Belém
- [935] Marituba - Pátio Belém (Cerâmica)
- [936] Marituba - Pátio Belém (Colônia)
- [939] Marituba - Pátio Belém (Mario Couto)
- [990] Distrito Industrial - Pátio Belém
- [993] Júlia Seffer - Pátio Belém (Expresso)
- [998] Maguari - Pátio Belém (Expresso)
Paradas de ônibus perto do Centur
- Quintino com Conselheiro, 3 min a pé
- Conselheiro com Quintino, 3 min a pé
- Nazaré com Quintino, 4 min a pé
- Mundurucus com Rui Barbosa, 5 min a pé
- Gentil com Generalíssimo, 6 min a pé
- Tribunal de Contas | Quintino com Nazaré, 6 min a pé
- Gentil com Benjamin | IBGE, 7 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA