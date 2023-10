Círio 2023: praticantes de kitesurf realizam ‘kiteromaria’ na Baía do Guajará

Seguindo a romaria fluvial do Círio 2023, no próximo sábado (7), praticantes de kitesurf realizam a “kiteromaria”. Seguindo o mesmo trajeto de Nossa Senhora de Nazaré pela Baía do Guajará, desde o trapiche de Icoaraci até a escadinha do cais do porto, cerca de 70 atletas devem se reunir para o evento.

A concentração para o evento deve iniciar às 10h, no trapiche de Icoaraci, com saída programada para 13h, depois da chegada da imagem peregrina na escadinha do cais do porto, seguindo o mesmo trajeto.

Realizada desde 2011, a kiteromaria mistura a prática esportiva e a fé dos atletas, que fazem do trajeto uma forma de homenagem à Nossa Senhora. Segundo a organização, atletas de diversas cidades paraenses, como Salinas e Bragança, devem participar do evento, considerado um marco no calendário esportivo da modalidade.