Circuito Paraense de Skate acontece no próximo domingo (26) e vale vaga para Campeonato Brasileiro

No próximo domingo (26), os apaixonados por Skate da Região Metropolitana de Belém podem se animar, pois tem programação à vista: o Circuito Paraense de Skate 2023. A competição acontece a partir das 9h em Ananindeua, no Espaço Radical de Ananindeua, na Estrada do Curuçambá. A competição vale vaga para o Campeonato Brasileiro de Skate Amador, que este ano será realizado em São Paulo.

“Os dez primeiros de cada categoria ganham vaga para a Seletiva Inter-regional Pará, Piauí e Maranhão. Da Seletiva, saem três de cada categoria, entre cinco categorias, para o Brasileiro, que acontece no fim do ano”, explicou Mauro Abelha, presidente da Federação Paraense de Skate (FPSk).

VEJA MAIS

No Circuito serão aproximadamente 80 atletas, divididos em quatro categorias:

Mirim, para atletas de 5 a 8 anos;

Iniciante, para atletas de 9 a 12 anos;

Feminino Open; Amador, para atletas de 14 a 17 anos;

Master, para atletas de 35 a 45 anos.

Os vencedores ganharão materiais que ajudarão na prática de Skate.

O evento é realizado pela Prefeitura de Ananindeua através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e visa buscar novos adeptos do esporte para levar o nome do estado para o País.

“A importância do evento é também incluir grandes competições em nosso calendário esportivo, pois temos uma excelente estrutura para a prática do Skate (Street) ao nível nacional. Temos certeza que Ananindeua terá excelentes participantes nos circuitos nacionais, pois temos um espaço extraordinário para a prática e treinamentos”, disse Alex Melul, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Ananindeua.