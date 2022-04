Charles Leclerc tem a segunda maior vantagem nas três primeiras corrida da história da Fórmula 1

A temporada de 2022 da Fórmula 1 começou cheia de surpresas. Charles Leclerc, principal piloto da Ferrari, venceu duas das três corridas disputadas até agora. Na liderança do campeonato, com 71 pontos, ele conseguiu abrir 34 de vantagem sobre George Russell, na segunda posição com 37. Esta é a segunda maior diferença entre os dois primeiros colocados da história da F1.

Desde 2010, quando o atual sistema de pontuação foi formulado pela F1, a única vez que um piloto teve uma larga vantagem após três provas foi em 2016. Naquele ano, Nico Rosberg, com 75 pontos, abriu 36 de margem sobre o então vice, Lewis Hamilton, que tinha 39.

O vencedor de cada corrida anota 25 pontos. Leclerc venceu duas e tem um segundo lugar, onde somou mais 19. Além disso, desde 2019 a Fórmula 1 dá um ponto ao piloto que fizer a volta mais rápida da corrida, o monegasco da Ferrari somou os três pontos disputados.

Nos outros anos, o início da temporada se mostrou mais equilibrado, com os dois primeiros colocados mais perto um do outro. Só em 2011 que Sebastian Vettel somou 68 pontos e Hamilton anotou 47, após as três primeiras corridas, ou seja, apenas 21 de diferença entre os dois.

Agenda

A próxima corrida da temporada 2022 F1 será entre os dias 22 e 24 de abril, no Grande Prêmio da Emília-Romanha, em Imola.