Verstappen bate na última volta e Hamilton garante pole do GP da Arábia Saudita

O inglês Lewis Hamilton conquistou neste sábado (4) o melhor tempo do treino classificatório do GP da Arábia Saudita, válido pela 21ª etapa da Fórmula 1 2021. Com o resultado, o piloto largará na frente na corrida que vai ocorrer no domingo (5). O companheiro de equipe do heptacampeão, Valtteri Bottas, largará em segundo, enquanto o líder do atual campeonato, o holandês Max Verstappen, parte da terceira posição.

O piloto holandês, inclusive, esteve muito próximo de tomar a pole position de Hamilton. No entanto, o Verstappen perdeu o controle do carro e bateu no muro na última volta do treino classificatório.

Esta é a quinta pole position de Hamilton em 2021 e a segunda consecutiva, já que ele largou na frente na rodada anterior, no GP do Catar. O resultado também marca a 103ª pole da carreira do britânico na F1.

Veja abaixo as outras posições no grid: