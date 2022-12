Campeonato Paraense e Torneio de Ginástica Artística ocorrem neste final de semana em Belém 

O Campeonato Paraense de Ginástica Artística será realizado no próximo domingo (11), em Belém. Os melhores atletas do estado disputam a competição e brigam pelo título estadual. O ginasta Mário Nunes, campeão 11 vezes da competição, vai em busca de mais uma medalha para a sua coleção.

“[Estou] muito confiante, na certeza e vontade de apresentar muito bem o meu trabalho e o do meu treinador Maurício Ribeiro. Mesmo sabendo da facilidade de ganhar o campeonato eu vou estar muito concentrado, quero sair muito satisfeito, com a sensação de dever cumprido. Vou representar meus patrocinadores e apoiadores com muito empenho e excelência, quero trazer mais um título paraense para casa”, declarou Mário Nunes.

Além do Campeonato Paraense, o final de semana também terá outro evento da modalidade: a quarta edição do Torneio de Ginástica Artística Talentos Esportivos que ocorre neste sábado (10), no ginásio da Universidade Federal do Pará.

O torneio Talentos Esportivos é direcionado a crianças e adolescentes, da base até o intermediário. Cerca de 50 jovens atletas vão participar da competição, que vai desde a base, iniciante até a intermediária, com faixa etária a partir dos 5 anos.

A competição é resultado do programa Talentos Esportivos que visa contribuir para o crescimento do esporte no estado do Pará. O objetivo da iniciativa é contribuir para o desenvolvimento das crianças e jovens, fortalecer o esporte de rendimento, de participação e de educação.