Campeonato paraense de skate longboard acontece na Ladeira do Cristal

O campeonato paraense de skate longboard será realizado domingo (8) na ladeira do condomínio Cristal, na rodovia do Mangueirão, a partir das 8h30.

A organização do certame é da Federação Paraense de Skate [FPSk] com homologação da Confederação Brasileira de Skate [CBSk].

As inscrições seguem na sede da federação e de acordo com Mauro Abelha, são esperados na disputa mais de 50 skatistas. O longboard é dividido nas categorias de Caver Board, Mirim, Iniciante, Máster, Legend e Amador nos naipes feminino e masculino. “Estamos aguardando a inscrição de skatistas do Maranhão”, diz Abelha.

Os classificados até o terceiro lugar ganham medalhas e troféus, além de material de skate oferta dos patrocinadores.