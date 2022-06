Campeonato Paraense de jiu-jitsu é adiado por conta de problemas com site do evento

O Campeonato Paraense de jiu-jitsu teve de ser adiado. A competição ocorreria no último final de semana, nos dias 11 e 12 de junho, no entanto, o evento foi suspenso por conta de um problema no site que fazia as inscrições. Assim, a organização não consegue ter acesso às informações dos inscritos.

“Os provedores da Uol, onde está alojado o nosso site, saíram do ar no domingo retrasado e retiveram todos os nossos dados. Então, não conseguimos recuperar as informações do evento e sem isso não tínhamos como fazer as confirmações das inscrições e nem saber quem estava inscrito”, explicou Hadhamés Fernandes da Silva, presidente da Federação Paraense de Lutas Profissionais (FPLP).

VEJA MAIS

A competição é organizada pela Federação Paraense de Lutas Profissionais e pela HD Sports. Os responsáveis pelo evento já entraram em contato com o provedor, que disse que está trabalhando para solucionar o problema.

A expectativa do evento era que cerca de mil atletas participassem da competição. Ainda não há uma data definida para a realização do campeonato, que só deve ocorrer quando o site voltar a funcionar.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)