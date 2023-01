Campeão mundial de tiro, espanhol morre após dois dias internado; saiba mais

O espanhol Jorge Ballesteros, campeão mundial de tiro, morreu nesta quarta-feira (11). O jogador foi encontrado ferido na cabeça dentro do carro em que estava. Internado desde segunda-feira (9), em Madrid, Ballesteros não resistiu e morreu.

Além de esportista, Ballesteros era policial de carreira. O espanhol foi campeão europeu da divisão Open por três vezes, a mais recente em 2019. Ele foi campeão mundial há cinco anos, na França.

A última competição de Jorge Ballesteros foi há um mês e meio, na Tailândia. O espanhol tentou defender o título, mas terminou terminou na 15ª colocação. A Real Federação Espanhola de Tiro Olímpico lamentou o falecimento: "Terrível perda de um atirador grandioso e um ser humano excepcional".

Saiba como falar com o CVV

O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Em 2021 foram mais de 3,6 milhões de atendimentos feitos por cerca de 4.200 voluntários em mais de 120 postos de atendimento através do telefone 188 (sem custo de ligação) ou pelo site www.cvv.org.br, via chat e e-mail apoioemocional@cvv.org.br, e também por carta.

O CVV é uma entidade financeira e administrativamente independente, mantendo-se por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas.