Campeão mundial de karatê, paraense superou lesão no tornozelo para fazer história no Japão

Arthur Nogueira Castilho fez história para o karatê paraense e brasileiro. O atleta, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Karatê JKA — uma das principais organizações da modalidade no mundo — realizado no Japão, no mês de outubro. Na final, o karateca venceu um japonês, o que tornou o título ainda mais especial, já que o esporte é muito popular no país asiático.

"Dentro do que eu imaginava, deu tudo certo. Meus treinos valeram a pena. Teve um pouco de superação, porque eu machuquei o tornozelo, então fiquei muito feliz com minha participação. Foi realmente tudo o que eu queria", declarou Arthur em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de OLiberal.

Arthur é faixa preta desde os 12 anos e treina na Academia Machida, sob a orientação do professor André Sampaio, seu mentor desde a infância. Ao todo, foram sete lutas e sete vitórias no Campeonato Mundial. O duelo mais difícil, segundo ele, foi contra um adversário venezuelano. Na análise do paraense, os estilos eram muito parecidos e isso dificultou bastante.

"Foi uma luta bem truncada, não dei muitos golpes, foi mais uma questão de análise. Mas, graças a Deus, consegui ganhar", completou o karateca.

De acordo com o paraense, desde que começou a treinar com foco em competições, o mundial sempre foi seu objetivo maior. A preparação começou anos antes, quando o jovem ainda era criança, mas, quando a vaga foi garantida, o treinamento ficou mais intenso e, mesmo com a lesão no tornozelo, Arthur conseguiu se superar e fez uma excelente competição.

"Esse é um campeonato para o qual me preparei a vida inteira, porque o mundial sempre foi o foco, desde criança. Como tive uma lesão [no tornozelo], tive que treinar muito em pouco tempo, então, tudo que era treino, eu tentava participar. Sempre foquei mais na parte da luta, no kumite. Então, foi mais preparação de luta e física para aguentar", detalhou o karateca.

Arthur venceu japonês na final (Divulgação)

Além de Arthur, outro paraense voltou do Japão com medalha no peito. Leonardo Nogueira conquistou o vice-campeonato na categoria até 15 anos. O atleta pratica karatê há 10 anos e fez sua primeira participação na competição.

"Para mim, foi um sonho realizado chegar lá no Japão, ver as cores do tatame, que são diferentes da nossa região. Eu ficava vendo os vídeos no YouTube quando era bem criança, e chegar na final foi uma grande conquista para mim", ressaltou Leonardo.

Assim como o campeão, o jovem karateca treinou bastante para o Mundial. Foram meses de preparação, que foram cansativos, mas também muito satisfatórios para o paraense.

Paraense fez a sua primeira participação no mundial (Carmem Helena / O Liberal)

"Foi uma preparação bem cansativa para um campeonato tão importante. Eu treino de manhã, antes de ir para a escola, então é sempre uma luta diária, acordar cedo para treinar. Mas minha mente estava ótima, sempre pensando em coisas positivas. Então, para mim, foi uma das melhores preparações que eu já fiz", destacou Leonardo Nogueira.

Ao chegarem na capital paraense, na última segunda-feira (4), os karatecas foram recebidos com festa pela Prefeitura Municipal de Belém. Ambos receberam apoio da gestão para disputarem o mundial. O prefeito Edmilson Rodrigues falou sobre a importância do feito.

"Esse momento é um marco histórico, receber atletas singulares. Temos muitos atletas em várias modalidades esportivas, no entanto, hoje eu recebo aqui um campeão e um vice-campeão de um torneio que é um dos mais importantes do mundo, e é a primeira vez que paraenses ganham esse torneio. Esses meninos têm mérito, estão fazendo história e enobrecendo a história do Pará com suas vitórias", ressaltou o prefeito.

Edmilson recebeu atletas na Prefeitura de Belém (Carmem Helena / O Liberal)

Tanto Arthur quanto Leonardo treinam na Academia Machida, a principal da modalidade no estado. Agora, os meninos comemoram o resultado, que veio após muito treino e dedicação. Eles também podem estar inaugurando uma nova "era" para o esporte no Pará e inspirar mais jovens a ingressarem na modalidade.