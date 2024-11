Paraense de 17 anos conquista primeiro lugar em campeonato nacional de jiu-jitsu

A jovem paraense Isadora Yume, de 17 anos, foi uma das campeãs da Brasil Cup de jiu-jitsu, evento nacional que ocorreu em Belém no último final de semana. Ela conquistou o primeiro lugar na categoria juvenil com a graduação de faixa marrom.

O feito de Isadora foi tão relevante que ela será homenageada. À tarde, por volta das 14h, ela será recebida pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em um evento na Prefeitura de Belém.

Competição

A Brasil Cup de jiu-jitsu é um evento que ocorre em várias cidades importantes do Brasil e reúne atletas de diversas categorias. As modalidades também variam entre Gi (luta com kimono) e Nogi (luta sem kimono). As premiações para os vencedores incluem medalhas e prêmios em dinheiro.