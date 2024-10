Projeto 'Menino Feliz' brilha na Copa RAJJ de Jiu-Jitsu em Dom Eliseu

No dia 29 de setembro, a cidade de Dom Eliseu, no Pará, foi palco de uma das mais importantes competições regionais de jiu-jitsu, a Copa RAJJ. Com a participação de mais de 300 atletas de diversas regiões e estados vizinhos, o evento foi marcado por disputas de alto nível e grandes conquistas para o projeto Menino Feliz, da Associação Menino Feliz de Paragominas.

A equipe, liderada pelos professores Márcio Oliveira e Alan Jackson, levou aproximadamente 20 alunos à competição, obtendo um excelente desempenho. Seis alunos se destacaram nas categorias infantil e juvenil, conquistando cinco medalhas de ouro e uma de prata. Entre os vencedores estão Lucas Gabriel Costa Amorim, Luiz Otávio Pontes, Enzo Rafael Araújo Vasconcelos e João Pedro Azevedo Silva, todos com ouro, além de Ronald Pietro Reis, que garantiu a prata, e Samuel Medeiros Soares, também medalhista de ouro.

O Mestre Márcio Oliveira, professor da Associação Menino Feliz, comemorou o desempenho de seus alunos, destacando o esforço e a dedicação nas lutas. "Levamos seis alunos e conquistamos cinco ouros e uma prata. Eles fizeram excelentes lutas, mostrando a qualidade do trabalho que estamos desenvolvendo", afirmou.

A equipe Rodrigo Aleixo Jiu-Jitsu, que coordena o projeto Menino Feliz, foi coroada campeã geral por equipes, consolidando o sucesso do projeto nas competições estaduais. Rodrigo Aleixo, professor e responsável pelo projeto, ressaltou a importância do trabalho realizado com os jovens. "Estamos no caminho certo. O sucesso nas competições mostra que o projeto está crescendo. Agradeço a todos os voluntários e colaboradores que acreditam e apoiam essa iniciativa, tornando esses resultados possíveis."

Fotos do projeto Menino Feliz Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

O presidente da Associação Menino Feliz, Edilson Lima, também elogiou o trabalho dos professores e destacou a importância do projeto para o desenvolvimento do jiu-jitsu na região. "Parabéns ao Mestre Márcio Oliveira pelo excelente trabalho com as crianças e adolescentes. Isso é resultado do crescimento do jiu-jitsu em nossa comunidade."

Fundada em 1997, a Associação Menino Feliz é uma entidade sem fins lucrativos que atende 300 alunos entre 7 e 18 anos, promovendo o bem-estar educacional, esportivo e social de crianças e adolescentes em Paragominas. O projeto, que completou 27 anos em agosto de 2024, continua a fazer a diferença na vida dos jovens, formando campeões dentro e fora dos tatames.

Com o apoio de voluntários e colaboradores, o projeto Menino Feliz segue firme em sua missão de proporcionar oportunidades de crescimento para a juventude, mostrando que o esporte é uma ferramenta poderosa para transformar vidas.

São apoiadores que ajudam a manter o Projeto Menino Feliz: Governo Federal, Ministério da Cidadania, Ministério do Esporte, SEMDES, Prefeitura de Paragominas, TRATERRA, John Deere e Deltamaq.

Os interessados em contribuir com o projeto podem fazer suas doações pelos dados abaixo:

Conta bancária: 01637-4

Agência: 7918

Associação Menino Feliz de Paragominas

Ou através da Chave PIX: 10.738.389/0001-20

Associação Menino Feliz de Paragominas.

