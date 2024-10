Paraense vence japonês na final e conquista o Mundial de Karatê Shotokan

O esporte paraense acaba de alcançar um feito histórico: o jovem Arthur Nogueira Castilho, de 17 anos, atleta da Academia Machida, conquistou o primeiro título mundial de Karatê para o Brasil no Campeonato Mundial JKA, realizado no Japão. Em uma jornada digna de um atleta de ponta, Arthur garantiu o ouro na categoria Kumite 16-18 anos, vencendo todas as sete lutas sem perder um único ponto, inclusive a final, contra um atleta do Japão.

Além de ter realizado seu grande sonho de se sagrar campeão mundial em solo japonês, Arthur se destaca por sua trajetória dedicada. Ele é faixa preta desde os 12 anos e treina na Academia Machida sob a orientação do professor André Sampaio, seu mentor desde a infância. Ao lado dele, outros 14 atletas da academia estão representando o país, numa das maiores delegações brasileiras no Mundial JKA.

Até a sonhada glória, Arthur precisou venceu sete lutas. A última vez que um paraense chegou tão longe foi Kenzo Machida, que ficou com o vice-campeonato anos atrás. Agora, Arthur inscreve seu nome na história do esporte nacional, reforçando o poder do Karatê brasileiro e inspirando uma nova geração de atletas.