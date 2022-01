Bulls x Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje, quarta-feira (26/01)

A bola vai subir para as equipes Chicago Bulls x Toronto Raptors às 22h desta quarta-feira (26/01). A partida é pela rodada regular da Conferência Leste da NBA e ocorrerá no United Center, em Chicago. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Chicago Bulls x Toronto Raptors?

A partida Chicago Bulls x Toronto Raptors pode ser assistida pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como Chicago Bulls x Toronto Raptors chegaram para o jogo?

Até pouco tempo, os Bulls lideravam a Conferência Leste, porém, após uma série de derrotas, caíram para 3° lugar. Neste exato momento, estão em 2° lugar, com 29 vitórias e 17 derrotas, apenas a uma derrota de distância do terceiro-colocado, o Brooklyn Nets; e a uma vitória de distância do primeiro-colocado, o Miami Heat.

Já os Raptors estão em 8° lugar, com 23 vitórias contra 22 derrotas, ou 51,1% de aproveitamento.

Os times já se enfrentaram nesta temporada, com vitória para os Bulls por 111 a 108.