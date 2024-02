Brasil vence Venezuela no Pré-Olímpico e mantém chances de classificação para Paris 2024

A Seleção Brasileira de Futebol sub-23 venceu a Venezuela na noite desta quinta-feira (8) e respirou no Torneio Pré-Olímpico, que ocorre em Caracas. Mesmo com o jogo que deixou a desejar, o Brasil marcou 2 contra 1 do time adversário, com Maurício e Guilherme Biro, e segue vivo na tentativa de se classificar para as Olimpíadas de Paris.

Com a vitória, o Brasil somou três pontos, assumiu a segunda posição da classificação do quadrangular, atrás apenas do Paraguai, que tem quatro. A Argentina ocupa a terceira colocação e a Venezuela está em último com apenas um ponto.

VEJA MAIS

A vitória brasileira evitou um vexame na competição, já que a Seleção estava com duas derrotas seguidas. Os meninos do Brasil ainda apresentaram alguns problemas vistos no jogo do Paraguai. Mesmo com algumas oportunidades no primeiro tempo, o time não manteve um bom ritmo e nem uma boa organização e coletividade.

No segundo tempo, a Venezuela voltou mais forte, mas, quem abriu o placar foi o Brasil, com Maurício, aos 11 minutos da segunda etapa. O empate dos venezuelanos veio dos pés de Jovanny Bolivar. Já no final do jogo, aos 43, após passe de Endrick, Guilherme Biro fez 2 a 1 para a Seleção Brasileira, selando a vitória.

O último desafio do Brasil no Pré-Olímpico é contra a Argentina, terceira colocada no quadrangular, no domingo (11), no estádio Nacional Brigido Iriarte, em horário a ser definido.