Brasil vence a Argélia de virada e se classifica para as quartas no goalball nas Paralimpíadas de Tóquio

A seleção brasileira masculina de goalball está nas quartas de final nas Paralimpíadas de Tóquio. A vaga veio após a vitória, de virada, em cima da Argélia por 10 a 4. O Brasil é apontado como uma dos favoritos ao título e conta com o paraense Josemarcio Souza, o Parazinho, na seleção.

Jogo

A Argélia saiu na frente com um gol de pênalti e o Brasil empatou com um arremesso de Alex Labrador. Mas os argelinos abriram 3 a 1 antes do intervalo.

No início do segundo tempo, Leomon diminuiu. No entanto, a Argélia aumentou a vantagem, de novo, para 4 a 2. Até que o Leomon conseguiu encostar novamente. Seis minutos para o fim, Leomon e Parazinho, marcaram e viraram o placar para 5 a 4. O que fez a seleção só crescer na reta final e vencer por 10 a 4.

Foi a segunda vitória do time brasileiro, que perdeu para os Estados Unidos na rodada anterior e precisava desse resultado positivo. Como o regulamento da competição coloca dois grupos de cinco, com as quatro primeiras colocadas passando de fase, a seleção masculina já está garantida na próxima fase.

Agenda

Agora, o Brasil enfrenta o Japão para definir qual posição ficará no grupo e quem será o adversário nas quartas de final. O jogo será neste sábado (28), às 21 horas (horário de Brasília).