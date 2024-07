Bia Haddad perde posições e deixa top 20 do ranking da WTA; confira

Após ser eliminada na terceira fase de Wimbledon, a brasileira Bia Haddad perdeu duas posições no ranking mundial da WTA. Na atualização da última segunda-feira (16), a tenista caiu para a 22ª colocação, antes, ela estava na 20ª.

Esta é a primeira vez que a atleta fica fora do top 20 da WTA desde outubro do ano passado (há nove meses). Apesar disso, Bia segue sendo a tenista latino-americana e a brasileira (entre homens e mulheres) mais bem colocadas no ranking mundial. No último ano, Haddad chegou a ocupar o top 10 da lista, a melhor posição do Brasil desde Guga Kuerten.

VEJA MAIS

Bia não tem mais competições chanceladas pela federação internacional de tênis feminino. Agora, a tenista se prepara para disputar os Jogos Olímpicos, que começam na última semana de julho, em Paris.

Já a brasileira Laura Pigossi ganhou duas posições e é a 108ª do ranking. A tenista tcheca Barbora Krejcikova, campeã do torneio de Wimbledon, subiu 22 posições e está no Top 10 do mundo. O título do último final de semana foi o segundo Grand Slam da carreira, até então, a atleta havia conquistado o Roland Garros de 2021.

A polonesa Iga Świątek segue como número disparada. A tenista está com 11.285 pontos, contra 8.173 da americana Coco Gauff, que a segunda colocada do ranking. O Top 5 fecha com a bielorrussa Aryna Sabalenka (3ª), a cazaque Elena Rybakina (4ª) e a italiana Jasmine Paolini (5ª).

Ranking da WTA

1. Iga Swiatek (POL) 11.285 pts

2. Coco Gauff (EUA) 8.173

3. Aryna Sabalenka (BLR) 7.061

4. Elena Rybakina (CAZ) 6.376

5. Jasmine Paolini (ITA) 5.518 (+2)

6. Jessica Pegula (EUA) 4.665 (-1)

7. Zheng Qinwen (CHN) 4.055 (+1)

8. Maria Sakkari (GRE) 3.925 (+1)

9. Danielle Collins (EUA) 3.702 (+2)

10. Barbora Krejcíková (CZE) 3.573 (+22)

11. Jelena Ostapenko (LET) 3.418 (+3)

12. Daria Kasatkina (RUS) 3.283

13. Liudmila Samsonova (RUS) 2.950 (+2)

14. Madison Keys (EUA) 2.878 (-1)

15. Emma Navarro (EUA) 2.729 (+2)

16. Ons Jabeur (TUN) 2.631 (-6)

17. Anna Kalinskaya (RUS) 2.550 (+1)

18. Markéta Vondrousová (CZE) 2.473 (-12)

19. Marta Kostyuk (UCR) 2.240

20. Victoria Azarenka (BLR) 2.159 (-4)

22. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.108 (-2)