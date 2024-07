Carlos Alcaraz vence Novak Djokovic de novo e conquista bicampeonato em Wimbledon

Na manhã deste domingo (14), Novak Djokovic e Carlos Alcaraz fizeram a final do Torneio de Wimbledon, o mais tradicional do circuito do tênis.

Por 3 sets a 0, Carlos Alcaraz, terceiro colocado no ranking mundial e atual campeão, conseguiu seu segundo título no Aberto da Inglaterra, novamente contra Novak Djokovic, que ocupa a segunda posição e já venceu o torneio sete vezes.

Seguro e sem dar a menor chance de reação para Djoko, Alcaraz venceu os dois primeiros sets por 6 a 2 e o último por 6 a 4.

Até então, os dois jogadores já haviam se enfrentado cinco vezes, com Djokovic levando a melhor em três ocasiões, incluindo as duas últimas vitórias em Cincinnati e no ATP Finals do ano passado. Agora, o placar está empatado, com 3 vitórias para cada.

Em torneios de Grand Slam, eles se encontraram duas vezes: além da final de Wimbledon do ano passado, que terminou com o título do espanhol, Djokovic venceu a semifinal de Roland Garros em 2023. Agora, Alcaraz lidera por 2 a 1.

DJOKO EM QUEDA?

O sérvio perdeu o título e a chance de conquistar seu 25º título de Grand Slam, tornando-se o maior campeão da história entre homens e mulheres, superando Margaret Court com 24 títulos. Além disso, Djoko ainda tenta igualar Roger Federer como o maior campeão de Wimbledon, com oito troféus.