Belém recebe Seminário Internacional de karatê com mestre Kancho Nobuaki Kanazawa

O mês de novembro será de seminário internacional de karatê na capital paraense. O mestre de karatê Kancho Nobuaki Kanazawa, estará em Belém ministrando o Seminário Internacional SKIF Brasil (Shotokan Karate-Do International Federation), no dia 23 de novembro, a partir das 16h, no Ginásio do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré.

Kancho Nobuaki Kanazawa é um dos mais conceituados mestres de karatê do mundo. Filho de Soke Hirokazu Kanazawa (10° Dan de karate Shotokan), fundador da Shotokan Karate-do Federation International (SKIF), em 1978, no Japão. Como atleta, conquistou o Mundial SKIF Word Championship em 2000.

Após concluir seu ciclo como atleta, Kancho Nobuaki Kanazawa foi técnico da Seleção Japonesa por mais de uma década, foi quando tornou-se kancho, [líder máximo] da Skif. No ano de 2019 ele esteve no Brasil e falou da expectativa de encontrar o povo paraense. “Estou ansioso pela minha segunda visita ao Brasil”, disse.

Com conteúdos técnicos e com linguagem tradicional japonesa, o seminário apresenta ensinamentos à conduta do carateca e boas maneiras. O Sansei Felipe Nunes, comentou sobre a importância de um evento dessa grandeza na capital paraense e de como os amantes do karatê podem aprender sobre a modalidade.

“Essa oportunidade abrange não apenas o aprimoramento técnico, mas também uma imersão profunda nos aspectos filosóficos e educacionais que o karatê pode nos proporcionar. O karatê, especialmente o praticado na SKIF, não é apenas uma atividade física, mas uma filosofia de vida. Participar de um seminário com um mestre tão experiente, oferece a chance de compreender mais profundamente esses valores, essenciais para o desenvolvimento completo do praticante, seja ele iniciante ou avançado”, disse.

Belém é a única cidade no Norte do país a receber o seminário. Além da capital paraense, o Rio de Janeiro (RJ), será outra cidade que terá a realização do evento, feito pela filial brasileira da Shotokan Karate-do Federation International (SKIF), por meio da Escola Kime Karatê Shotokan, além de ser considerado o maior evento de karatê Shotokan no Brasil.

Serviço

Data: 23/11/2024 - Sábado

Hora: 16h às 19h

Local: Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré - Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 902 - Nazaré, Belém

Inscrições: R$ 190 no formulário disponível nesse link

Mais informações: Felipe Nunes - (91) 99368 5073 e Guilherme Macedo (91) 98218 2327