Belém recebe primeira edição da Meia Maratona da Amazônia em setembro Evento terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km e abrirá simbolicamente a programação do COP30 Iury Costa 14.08.25 18h14 A edição inaugural em Belém marcará simbolicamente a abertura da programação esportiva ligada ao COP30. (Foto: Divulgação) Belém vai sediar, no dia 14 de setembro, a primeira edição da Meia Maratona da Amazônia. A prova terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km, voltados para atletas profissionais, amadores, pessoas com deficiência e participantes acima de 60 anos. A largada e a chegada serão na Aldeia Cabana, com seis pontos de hidratação ao longo do trajeto de 21 km. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva e valorizar a cultura e a biodiversidade da Amazônia. A premiação será distribuída principalmente entre os primeiros colocados de cada categoria e distância, atraindo competidores de diferentes regiões do país. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A Meia Maratona da Amazônia será realizada anualmente e está prevista para ocorrer em cidades de todos os estados da Amazônia Legal nos próximos dez anos, unindo esporte, cultura, meio ambiente e desenvolvimento social. A edição inaugural em Belém marcará simbolicamente a abertura da programação esportiva ligada ao COP30. Organizado pela MMA – Meia Maratona da Amazônia, o evento contará com estrutura e logística voltadas para garantir a participação de diferentes perfis de corredores e promover integração entre atletas e comunidades locais. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)