Belém recebe primeira edição da Meia Maratona da Amazônia em setembro

Belém vai sediar, no dia 14 de setembro, a primeira edição da Meia Maratona da Amazônia. A prova terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km, voltados para atletas profissionais, amadores, pessoas com deficiência e participantes acima de 60 anos. A largada e a chegada serão na Aldeia Cabana, com seis pontos de hidratação ao longo do trajeto de 21 km.

O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva e valorizar a cultura e a biodiversidade da Amazônia. A premiação será distribuída principalmente entre os primeiros colocados de cada categoria e distância, atraindo competidores de diferentes regiões do país.

A Meia Maratona da Amazônia será realizada anualmente e está prevista para ocorrer em cidades de todos os estados da Amazônia Legal nos próximos dez anos, unindo esporte, cultura, meio ambiente e desenvolvimento social. A edição inaugural em Belém marcará simbolicamente a abertura da programação esportiva ligada ao COP30.

Organizado pela MMA – Meia Maratona da Amazônia, o evento contará com estrutura e logística voltadas para garantir a participação de diferentes perfis de corredores e promover integração entre atletas e comunidades locais.

