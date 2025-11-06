Davide Ancelotti responde a ataques contra técnicos estrangeiros no Brasil: 'Coisa antiga' Filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, disse que outros fatores fazem ele se sentir mais pressionado comandando um grande clube do Brasil Estadão Conteúdo 06.11.25 8h27 Depois da vitória do Botafogo sobre o Vasco pelo Brasileirão, nesta quarta-feira, Davide Ancelotti lamentou as polêmicas falas dos ex-treinadores Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Em entrevista coletiva, o italiano, que é filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, disse que outros fatores fazem ele se sentir mais pressionado comandando um grande clube do Brasil e que tem uma boa relação com os técnicos locais. VEJA MAIS Ancelotti encara falas contra estrangeiros de Leão e Oswaldo de Oliveira: 'Volte um brasileiro' O italiano dividia o palco com os demais técnicos no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), na sede da CBF Oswaldo vê 'edições mal-intencionadas' em polêmica com Ancelotti, mas reitera querer brasileiro Oswaldo foi acusado de constranger Carlo Ancelotti no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol "Tenho uma relação muito boa com treinadores brasileiros. A minha acolhida foi muito boa. Não tenho nenhum tipo de problema com os treinadores daqui. Acho que isso é uma discussão um pouco antiga", disse Davide na coletiva. Para o italiano, a globalização do futebol é um fator determinante para haver compreensão da presença de estrangeiros no futebol local. "Em todas as ligas do mundo temos treinadores do país em questão e de outros. Isso é bonito. Se você olhar a Premier League, ela já não é o futebol inglês dos anos 1990. Como a sociedade toda, há muita integração. Então acho que, em 2025, falar sobre treinadores brasileiros e de fora é uma coisa muito antiga". Na terça-feira, Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão discursaram contra técnicos estrangeiros durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF). Nem mesmo a presença de Carlo Ancelotti fez os dois ex-treinadores pouparem as críticas. Ainda na terça, a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF) emitiu uma nota de repúdio aos ataques. Um dia depois do ocorrido, Oswaldo de Oliveira disse em entrevista ao Lance! que a repercussão negativa de suas falas durante o fórum se deve a edições mal intencionadas da imprensa. Mesmo assim, ele não recuou e reiterou que prefere ver a seleção brasileira comandada por um brasileiro. "O grande problema são as edições mal-intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e, no final, disse que se tivesse que vir um estrangeiro, que seja o Ancelotti, que é um dos maiores de todos os tempos", disse o ex-treinador. A carreira de Davide Ancelotti no futebol teve influência direta do pai. Depois de anos como auxiliar de Carlo Ancelotti em clubes europeus, ele chegou ao futebol brasileiro em maio, como auxiliar técnico da seleção. Cerca de dois meses depois, ele assumiu o comando do Botafogo, no primeiro trabalho como treinador efetivo da carreira. Até aqui, ele soma 27 jogos pelo time carioca, com 12 vitórias, sete empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 53%. O próximo desafio do Botafogo de Davide Ancelotti, que busca a vaga na Libertadores do ano que vem, será no próximo domingo, às 16h, contra o Vitória, no Barradão, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. 