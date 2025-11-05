Oswaldo vê 'edições mal-intencionadas' em polêmica com Ancelotti, mas reitera querer brasileiro Estadão Conteúdo 05.11.25 10h59 O ex-técnico Oswaldo de Oliveira se pronunciou sobre as declarações dadas na última terça-feira, 4, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF). Na ocasião, ele defendeu a ideia que a seleção brasileira deveria ser dirigida por um treinador do País. O atual comandante da equipe nacional, o italiano Carlo Ancelotti, estava presente no evento. "O grande problema são as edições mal-intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e, no final, disse que se tivesse que vir um estrangeiro, que seja o Ancelotti, que é um dos maiores de todos os tempos", disse Oswaldo de Oliveira em entrevista ao Lance!. "Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo, e quando ele sair, que um brasileiro fique no lugar dele. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival Júnior é excelente também", completou, ao ser questionado sobre quais seriam os melhores treinadores brasileiros em atividade. A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF) repudiou na última terça-feira o comentário de Oswaldo de Oliveira sobre treinadores estrangeiros, que deixou o italiano Carlo Ancelotti constrangido. "A FBTF considera inadmissível que um profissional que, ao longo de sua carreira, ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional, utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria", escreveu a FBTF. No evento, o técnico e ex-goleiro Emerson Leão também causou polêmica ao dizer que não é a favor da presença de treinadores estrangeiros no Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Oswaldo Oliveira polêmica Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026 Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C. 05.11.25 10h44 Carlos Ferreira Números atuais indicam acesso com 62 pontos 05.11.25 10h30 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 jogo de '6 pontos' Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. 04.11.25 22h02 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16