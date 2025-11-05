Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Oswaldo vê 'edições mal-intencionadas' em polêmica com Ancelotti, mas reitera querer brasileiro

Estadão Conteúdo

O ex-técnico Oswaldo de Oliveira se pronunciou sobre as declarações dadas na última terça-feira, 4, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF). Na ocasião, ele defendeu a ideia que a seleção brasileira deveria ser dirigida por um treinador do País. O atual comandante da equipe nacional, o italiano Carlo Ancelotti, estava presente no evento.

"O grande problema são as edições mal-intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e, no final, disse que se tivesse que vir um estrangeiro, que seja o Ancelotti, que é um dos maiores de todos os tempos", disse Oswaldo de Oliveira em entrevista ao Lance!.

"Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo, e quando ele sair, que um brasileiro fique no lugar dele. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival Júnior é excelente também", completou, ao ser questionado sobre quais seriam os melhores treinadores brasileiros em atividade.

A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF) repudiou na última terça-feira o comentário de Oswaldo de Oliveira sobre treinadores estrangeiros, que deixou o italiano Carlo Ancelotti constrangido.

"A FBTF considera inadmissível que um profissional que, ao longo de sua carreira, ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional, utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria", escreveu a FBTF.

No evento, o técnico e ex-goleiro Emerson Leão também causou polêmica ao dizer que não é a favor da presença de treinadores estrangeiros no Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Oswaldo Oliveira

polêmica

Ancelotti
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C.

05.11.25 10h44

Carlos Ferreira

Números atuais indicam acesso com 62 pontos

05.11.25 10h30

FUTEBOL

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

05.11.25 9h40

SÉRIE B

Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026

Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão

04.11.25 18h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

05.11.25 7h00

FUTEBOL

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

05.11.25 9h40

jogo de '6 pontos'

Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém

O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B.

04.11.25 22h02

SÉRIE B

Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo

Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B

04.11.25 17h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda