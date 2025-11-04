Ancelotti encara falas contra estrangeiros de Leão e Oswaldo de Oliveira: 'Volte um brasileiro' Estadão Conteúdo 04.11.25 16h32 Um dia após convocar a seleção brasileira pela quarta vez, Carlo Ancelotti ouviu críticas a técnicos estrangeiros no País. As falas foram proferidas por Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), na sede da CBF, nesta terça-feira. O italiano dividia o palco com os demais técnicos. "Eu sempre disse que não gosto de técnicos estrangeiros no meu país e não mudo a opinião", disse Leão. "Antes eu falava que não suportaria treinadores (estrangeiros). Mas, tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado: Nós, treinadores, somos os culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso", completou. Em tom ainda mais efusivo, Oswaldo de Oliveira desejou que a seleção volte a ser comandada por um técnico brasileiro. "Tomara, nós cheguemos a ter os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo clubes. É claro, Ancelotti, depois de ser campeão tomara que volte um brasileiro no comando". A fala despertou um leve sorriso no italiano. O FBTF discute o futebol brasileiro na perspectiva dos técnicos. O próprio Carlo Ancelotti falou no evento. "É um prazer estar aqui com treinadores brasileiros e estar todos os dias na CBF", falou. "A força do treinador brasileiro, tenho que ser honesto, não é tão forte. Uma das primeiras coisas que escutei e não entendo é porque o treinador brasileiro não pode treinar na Europa. Significa que a figura é um pouco fraca. É importante trabalhar juntos para que a geração seja forte", refletiu Ancelotti. O evento ainda contou com a participação Arthur Elias, da seleção feminina. Há nomes mais novos como Fernando Diniz, Eduardo Barroca e Alex. Outros já consagrados também compõem a lista, a exemplo de Abel Braga, Hélio dos Anjos e Falcão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti Emerson Lesão Oswaldo de Oliveira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B 04.11.25 16h17 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 Futebol Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única' Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título 04.11.25 12h29 Futebol Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo 04.11.25 12h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 04.11.25 10h09