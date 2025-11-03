Ancelotti sobre polêmicas de Vini Jr. dentro e fora de campo: 'Não sou seu pai' Fora das quatro linhas, o atacante virou tema em sites de fofoca Estadão Conteúdo 03.11.25 16h23 Carlo Ancelotti (@rafaelribeirorio / CBF) Apesar de o tema já ter sido superado no Real Madrid, o ataque de fúria de Vini Jr. ao ser substituído no clássico com o Barcelona pelo Campeonato Espanhol não passou batido na coletiva de imprensa da convocação da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti colocou panos quentes no assunto e deu o caso por encerrado. "Temos uma relação muito boa com Vini Jr. Quando acontece algo, obviamente nos informamos. Falei com ele sobre a reação e falei o que eu pensei. Foi um erro e me parece que pediu desculpas", iniciou o comandante da seleção brasileira. "O tema está resolvido e nada mais. Ele é um atleta muito importante para nós. Temos muito carinho por ele. Não terá problemas aqui nem com seu clube e treinador", completou. Vini Jr. não vive bom momento. Além de reclamar publicamente de Xabi Alonso, técnico do Real, o brasileiro perdeu um pênalti na última partida do time espanhol e vem sendo questionado pela imprensa local. Fora das quatro linhas, o atacante virou tema em sites de fofoca pelo conturbado início de namoro com a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca. "Sobre a vida pessoal dele... eu não sou seu pai nem seu irmão. Quero ser para ele só o seu treinador. Nada mais. A vida pessoal dele é a vida pessoal dele", comentou Ancelotti aos jornalistas. Vini Jr. está entre os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasieira Carlo ancelotti Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026 03.11.25 16h08 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25