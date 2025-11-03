Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ancelotti sobre polêmicas de Vini Jr. dentro e fora de campo: 'Não sou seu pai'

Fora das quatro linhas, o atacante virou tema em sites de fofoca

Estadão Conteúdo
fonte

Carlo Ancelotti (@rafaelribeirorio / CBF)

Apesar de o tema já ter sido superado no Real Madrid, o ataque de fúria de Vini Jr. ao ser substituído no clássico com o Barcelona pelo Campeonato Espanhol não passou batido na coletiva de imprensa da convocação da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti colocou panos quentes no assunto e deu o caso por encerrado.

"Temos uma relação muito boa com Vini Jr. Quando acontece algo, obviamente nos informamos. Falei com ele sobre a reação e falei o que eu pensei. Foi um erro e me parece que pediu desculpas", iniciou o comandante da seleção brasileira.

"O tema está resolvido e nada mais. Ele é um atleta muito importante para nós. Temos muito carinho por ele. Não terá problemas aqui nem com seu clube e treinador", completou.

Vini Jr. não vive bom momento. Além de reclamar publicamente de Xabi Alonso, técnico do Real, o brasileiro perdeu um pênalti na última partida do time espanhol e vem sendo questionado pela imprensa local. Fora das quatro linhas, o atacante virou tema em sites de fofoca pelo conturbado início de namoro com a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca.

"Sobre a vida pessoal dele... eu não sou seu pai nem seu irmão. Quero ser para ele só o seu treinador. Nada mais. A vida pessoal dele é a vida pessoal dele", comentou Ancelotti aos jornalistas.

Vini Jr. está entre os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025.

