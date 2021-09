Com presença do mestre Burguês, Belém recebe a 10ª edição do Ver-o-Peso da Capoeira

Com o intuito de incentivar os atletas da capoeira, neste fim de semana ocorre o 10º Ver-o-Peso da Capoeira. Este ano, o evento será sediado no Sesi da Almirante Barroso. De acordo com o contramestre San Solano, o encontro acontece desde 2007. Nesta edição, a programação terá dois momentos.

O primeiro será esportivo, no sábado (25), com a segunda edição da Copa Ver-o-Peso da Capoeira, que começa a partir das 15h. Já no domingo (26), a programação será cultural, no Memorial dos Povos, que fica no Palacete Bolonha, onde terá o "batizado" de novos capoeiristas, troca de graduação e formatura. Além de apresentações culturais e roda de Mestres.

“O Ver-o-Peso da Capoeira, começou como uma troca cultural, o evento foi crescendo e nós sentimos necessidade de abranger um pouco mais (para) outras vertentes da modalidade, que agora é a parte esportiva. Então, o objetivo maior é o intercâmbio e dar oportunidade para o capoeirista mostrar o seu treinamento, naquilo que ele mais gosta, na parte do esporte e cultural”, declarou o contramestre San Solano.

Mais informações

O evento é organizado pela equipe de capoeira Muzenza. O Mestre Burgues, campeão brasileiro em 1987 e técnico de 18 campeões brasileiros, participa do Ver-o-Peso da Capoeira.

Mestre Burguês é referência internacional na capoeira (Divulgação/Arquivo pessoal)

As inscrições para competir na Copa Ver-o-Peso da Capoeira vão até sábado (25), às 12h, Os 50 primeiros inscritos ganham camiseta do evento de brinde.