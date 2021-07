Belém e Ananindeua receberão três etapas do circuito de skate

O skate paraense terá um circuito com três etapas em Belém e região metropolitana. A informação foi divulgada pelo skatista Dudu do Skate, amante do esporte e que organizador da competição. Em conversa com a equipe de OLiberal, Dudu explicou a criação das etapas e que o projeto é expandir para munícipios.

“O skate paraense precisa dar um respiro, decidimos fazer algo para darmos oportunidades a jovens atletas, mostrar que o esporte é uma realidade no Estado, além de pegar o embalo com a chegada das Olimpíadas. A intenção é fazer essas três primeiras em Belém e na região metropolitana, mas é necessário olhar para o interior do Pará também e em breve vamos tentar realizar alguma etapa em alguma cidade do interior”, falou, Dudu.

O projeto chamado “Eu, Dudu e o Skate” vai homenagear grandes amigos de Dudu, importantes para a modalidade em Belém. A primeira etapa chamada de “Márcio Faria”, será no dia 22 de agosto, na Pista Pública de Ananindeua, no bairro Centro, atrás da Praça Matriz. As inscrições antecipadas podem ser realizadas por PIX no valor de R$25, nas categorias feminina, iniciante, amador e máster.

A segunda etapa do circuito de skate denominada de Edson Santos – “Caveira”, será no dia 28 de setembro, na Pista Dorothy Stang, no bairro da Sacramenta, em Belém. Já a terceira e última etapa, chamada de David Assis “Chpado”, será no dia 24 de outubro, na Pista Márcio Tubão, na orla de Icoaraci. Todas as categorias terão premiações do primeiro ao terceiro colocado. Mais informações pelo telefone (91) 98265-5995.