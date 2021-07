Skate estreia nas Olimpíadas com Brasil como favorito ao ouro; veja os horários

Neste sábado, o skate fará a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A nova modalidade surge como uma esperança para o Brasil, favorito no esporte, conseguir somar no seu quadro de medalhas. Com skatistas como Pamela Rosa, Rayssa Leal, Letícia Bufoni, Pedro Ramos e Kelvin Hoefler, o Brasil surge como uma potência das pistas.

Em Tóquio, o skate será disputado no Ariake Urban Sports Park, e será divido nas categorias 'park' e 'street'. Com um total de 80 atletas, sendo 40 para cada modalidade (20 no masculino e 20 no feminino), o esporte será disputado em duas etapas.

SKATE STREET

O skate street é composto por elementos da modalidade disputada nas ruas em seu método mais tradicional. Na Ariake Urban Sports Park, a pista simulará obstáculos encontrados em ruas como corrimões, rampas, degraus e muretas, por exemplo.

A categoria contará com 40 atletas divididos igualmente em masculino e feminino, e todos disputarão duas voltas de 45 segundos mais cinco manobras. Das sete notas recebidas pelos skatistas, quatro servirão para determinar a sua classificação para a final, onde os oitos melhores disputarão as medalhas após as notas iniciais serem zeradas e a disputa ser reiniciada.

FEMININO

​PAMELA ROSA

Primeira colocada no ranking mundial de skate street, Pamela Rosa é uma das grandes estrelas do Time Brasil em Tóquio. Favorita para a conquista de uma medalha na competição, a skatista brasileira é a atual campeã mundial de sua modalidade.

RAYSSA LEAL

Com apenas 13 anos de idade, Rayssa Leal, a 'Fadinha do Skate', desponta como um dos grandes destaques do Brasil para as Olimpíadas. Assim como Pamela Rosa, a jovem estrela é uma das favoritas para a medalha, Rayssa também foi vice-campeã mundial e campeã brasileira pela modalidade.

LETÍCIA BUFONI

A mais experiente entre as atletas do skate street feminino, Letícia Bufoni ocupa a quarta colocação do ranking mundial, e também é uma das favoritas para a conquista de uma medalha. A brasileira já conquistou diversas medalhas no X Games e, por isso, é a terceira mulher com maior número de medalhas em competições organizadas pela ESPN.

MASCULINO

KELVIN HOEFLER

Grande esperança do skate street brasileiro nas Olimpíadas para a conquista de uma medalha, Kelvin Hoefler é um dos atletas com grande experiência no Brasil. O skatista chegou a entrar no Guiness Book, o livro dos recordes, por ser o atleta com mais títulos (cinco) do Campeonato Mundial de Skate no street.

FELIPE GUSTAVO

Na 17ª colocação do ranking mundial de street, Felipe Gustavo também representará o Brasil nos Jogos Olímpicos. Em 2019, o skatista brasileiro foi o terceiro colocado no Street League World Championships do Rio de Janeiro e vice-colocado no Tampa Pro, nos Estados Unidos.

GIOVANNI VIANNA

O skate street brasileiro fecha a sua delegação com Giovanni Vianna, de 20 anos, que hoje está na 19ª colocação do ranking mundial da modalidade. Vice no Street League World Championships de São Paulo em 2019, o jovem atleta é uma promessa do esporte.

SKATE PARK

No skate park, nome autoexplicativo, os skatistas disputarão na arena com um 'bowl', os piscinões do esporte, com outros elementos do street, do halfpipe e do vertical são inseridos, como os corrimões e as rampas maiores, por exemplo.

Nesta categoria, são feitas quatro voltas de 45 segundos cada uma, com a maior nota recebida sendo utilizada para a classificação para a final. Os oito melhores da primeira fase avançaram para a final, onde as notas são zeradas e disputas são reiniciadas.

MASCULINO

LUIZ FRANCISCO

Terceiro colocado no ranking mundial, Luiz Francisco, de 21 anos, foi o primeiro a se classificar no skate park. O skatista brasileiro foi vice-campeão do Aberto Internacional de Nanjing, na China, e do Mundial disputado em São Paulo no ano de 2019.

PEDRO BARROS

Seis vezes medalhista de ouro nos X Games, Pedro Barros é um dos grandes nomes do Brasil no skate olímpico, e briga por medalha. O skatista ocupa a quarta colocação do ranking mundial, e foi apontado já como o sucessor de Mineirinho e Bob Burnquist.



PEDRO QUINTAS

Aos 19 anos de idade, Pedro Quintas ocupa a décima colocação do ranking mundial de skate, e conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos junto de seus companheiro no Dew Tour. O atleta aparece como uma das grandes promessas do Brasil para o skate nos próximos anos.

CALENDÁRIO - TODOS OS HORÁRIOS DE BRASÍLIA

​

Sábado (24/07)

21h - Classificatória do street masculino

Domingo (25/07)

21h - Classificatória do street feminino

00:25h - Final - street masculino

Segunda-feira (26/07)

00:25h - Final - street feminino

Terça-feira (03/08)

21h - Classificatória - park feminino

Quarta-feira (04/08)

21h - Classificatória - park masculino

00:30h - Final - park feminino

Quinta-feira (05/08)

00:30h - Final - park masculino