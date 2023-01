Barcarena é campeã do Campeonato Intermunicipal de Seleções do Baixo Tocantins

O final de ano reservou boas surpresas para o futebol da cidade. A seleção de Barcarena é a campeã do Campeonato Intermunicipal de Seleções do Baixo-Tocantins de 2022. E emoção foi o que não faltou no torneio deste ano. A decisão foi disputada entre as seleções de Barcarena e Baião em duas partidas. O desfecho não poderia ser adivinhado nem pelo mais otimistas dos barcarenenses.

Na primeira partida, realizada no último dia 17 em Baião, vitória de goleada dos donos da casa, por 4 a 1. O resultado deixou muita gente convicta do título de Baião, pois a equipe poderia perder até por três gols de diferença na partida de volta. Mas o futebol mostrou mais uma vez não seguir uma lógica.

No jogo de volta, disputado no último dia 2BA4 no estádio municipal de Barcarena, a equipe da cidade mostrou que sempre acreditar é determinante para o sucesso final. Quando todos pensavam que seria impossível virar a decisão, a seleção de Barcarena entrou em campo e venceu por 5 a 1, levantando a taça no final.

“Mano pra mim é é uma sensação imensa de felicidade. Principalmente pra mim, que estou desde 1995 representando a seleção. Comecei na seleção sub-quinze depois passei pra seleção sub-vinte e aí fui pra seleção principal. Estar hoje com 42 anos e conseguindo jogar e conquistar títulos pra mim é maravilhoso. Ver Barcarena sempre chegando, buscando títulos, isso é muito importante pra atletas e pro município”, diz Wilson Vieira, capitão da seleção que marcou dois gols na final.

PRÓXIMO PASSO

Com o título regional, a seleção de Barcarena conquistou também o direito de participar da etapa estadual da competição, um título ainda mais difícil, contra seleções de todas as regiões do estado. Os atletas de Barcarena enfrentam na primeira fase a seleção de Marituba em partida disputada em Belém no próximo dia sete. O vencedor do duelo irá enfrentar em seguida o campeão da etapa regional do sul do Pará, no dia 14 de janeiro.

“Comemoramos, mas sabendo que foi o primeiro passo para a conquista de um objetivo bem maior, que é levar o futebol de Barcarena para o topo do estado. Esperamos fazer um bom jogo contra Marituba, vencer e ir pra final estadual se Deus quiser”, diz o capitão.