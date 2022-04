Avião da Red Bull cai após pilotos tentarem trocar de aeronaves; evento foi transmitido por Gaulês

Dois pilotos membros da “Red Bull Air Force" tentaram mudar de aviões em pleno voo, no projeto “Plane Wap”, no último domingo (24), nos Estados Unidos. O evento foi organizado pela Red Bull, porém, os pilotos não conseguiram realizar a mudança e uma das aeronaves acabou caindo. Ninguém ficou ferido. O evento foi transmitido no Brasil no canal do Gaulês, na Twitch e contava com mais de 100 mil pessoas na live.

Os pilotos Andy Farrington e Luke Aikins são primos e planejavam executar o salto há pelo menos 10 anos e várias horas de testes. Durante o voo as aeronaves Cessna 182 estavam a 4.3 mil metros de altura com uma velocidade de 225 km/h. Eles então ativaram o piloto automático e pularam ao mesmo tempo para efetuar a troca de aeronaves, mas o avião que conduzia Luke não ficou estabilizado e começou a girar e descer. Andy já estava no meio do salto, a caminho do avião, e conseguiu desviar da aeronave, abrir o paraquedas e realizar um pouso. Já Luke conseguiu entrar na aeronave pilotada pelo primo e foi resgatado sem ferimentos.

Em nota, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos afirmou que vai investigar o acidente, já que a troca de aviões não teria sido autorizada.