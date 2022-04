Médico morre em avião a caminho de lua de mel nas Ilhas Maldivas; entenda

O médico oncologista Glauto Tuquarre, de 49 anos, morreu dentro de um avião com destino às Maldivas, quando viajava em lua de mel com a esposa, na madrugada desta segunda-feira (25). Segundo familiares, a suspeita é que ele tenha sofrido um infarto. As informações são do portal G1 Piauí.

Glauto e a esposa, a publicitária Lícia Dutra Tuquarre, se casaram no último sábado (23), em Teresina (PI). Os dois estavam dentro do avião quando Glauto começou a passar mal. Ele recebeu assistência de médicos que estavam a bordo, mas não resistiu.

O avião pousou em Doha, capital do Catar, por volta das 10h20, horário de Brasília, para uma conexão que já estava prevista para o voo.

Amigos e familiares do médico se mobilizam para ajudar a esposa a trazer o corpo de Doha para o Brasil. Ainda não há detalhes de quando essa transferência deve acontecer.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)