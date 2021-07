Atletas paraenses são medalhistas de ouro em evento de jiu-jitsu no Estado

No último final de semana, ocorreu o XXI Norte Nordeste de Jiu-Jitsu, realizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Pará (FJJP), no Ginásio Poliesportivo de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Entre os vencedores, os atletas Higor Lima e Dyna Sena, que foram medalhistas de ouro no evento.

Higor Lima, de 21 anos e faixa-preta de jiu-jitsu, foi o campeão na categoria peso-leve. O atleta disse que tem se dedicado muito para obter bons resultados. “Estou treinando de segunda a sábado, sendo a parte técnica, física e mental para a preparação em competições. Me dedico desde os nove anos e hoje tenho o esporte como minha atividade principal. Eu vivo do jiu-jitsu", disse o atleta.

Higor já foi campeão brasileiro da competição realizada pela Confederação Brasileira Jiu-Jitsu (CBJJ-IBJJF), em 2019, em Barueri (SP). Agora, seu próximo desafio vai ser no AJP-Tour Internacional, que acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 29 de julho e 1° de agosto.

Dyna Sena foi a campeã na categoria feminina (Divulgação)

No feminino, Dyna Sena de 26 anos, faixa-preta na modalidade, treina jiu-jitsu há 12 anos e foi campeã na categoria peso-leve. “Mesmo com todas as dificuldades que a pandemia causou, soubemos seguir, sendo destaque dentro do cenário do jiu-jitsu. Com a retomada dos eventos, a gente vem se preparando mais”, declarou a competidora, que vai disputar o Sul-Americano IBJJF, no Rio de Janeiro, em agosto.