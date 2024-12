Atletas paraenses chegam à final do BC One, campeonato mundial de breaking

A etapa final do Campeonato Mundial de Breaking, o BC One, ocorrerá neste sábado (07/12), no Rio de Janeiro. Dois paraenses garantiram vaga na disputa pelo título mundial: o B-Boy Leony e a B-Girl Mini Japa, que competirão nas categorias masculina e feminina, respectivamente.

Os paraenses estão entre os 12 atletas convidados em cada categoria. Além deles, quatro B-Boys e quatro B-Girls classificados na competição nacional Last Chance Cypher também participarão, totalizando 16 competidores por categoria.

Leony começou a praticar breaking aos 12 anos, em Belém, sua cidade natal, onde foi apresentado à dança por um primo. Hoje, ele se orgulha de representar o estilo de breaking da região Norte do Brasil para o mundo. Em entrevista ao site do evento, Leony afirmou que ser convidado para a Final Mundial foi “uma grande realização e a confirmação de que estou no caminho certo para me tornar o melhor do mundo”.

Também natural de Belém, Mayara Collins, conhecida como Mini Japa, iniciou no breaking em 2009. O apelido foi dado pelo líder original de sua crew, por causa de sua baixa estatura. Mayara fundou a Icamiabas Crew, a primeira crew de B-Girls do Pará. Desde sua última participação na Final Mundial, em 2018, ela vem se preparando para este momento: “Desde a primeira vez que fui à Final Mundial, na Suíça, eu quis voltar – por isso estive em todas as finais nacionais do Red Bull BC One”, contou.

A disputa pelos títulos mundiais na modalidade começa às 17h e será transmitida ao vivo nos canais do Red Bull BC One no YouTube.