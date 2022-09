Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos que visam o Mundial de basquete

Pelo menos sete atletas do All Star Rodas foram convocadas para uma etapa de treinamento da Seleção Brasileira Feminina de Cadeira de Rodas. A preparação ocorrerá entre os dias 17 e 28 de outubro, na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos do Rio de Janeiro (Andef/RJ).

Foram chamadas para os treinos as seguintes jogadores do clube paraense: Cintia Caravalho, Anirely K. Martins de Lima, Cleonete Reis, Perla dos Santos Assunção, Adrienne Souza, Debora Costa e Vileide Brito de Almeida.

"Esta primeira fase de treinamentos visa a participação no Mundial que estava marcado para novembro de 2022, em Dubai, nos Emirados Árabes. Mas devido à Copa do Mundo de futebol, foi transferido para julho de 2023. Este treinamento será muito importante para tirar as 22 atletas que representarão o Brasil", explicou Wilson Caju, técnico do All Star Rodas.

Ainda de acordo com Caju, Vileide, Débora, Perla, Cintia e Cleonete devem fazer parte da Seleção Brasileira no torneio mundial. Enquanto isso, Anirely e Adrienne buscam ainda se firmarem no grupo treinado por Rogerio Pinheiro.