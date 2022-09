Lutadora paraense, Rayanne Amanda ministra ‘aulão’ de MMA em projeto social no bairro da Terra Firme

A lutadora paraense Rayanne Amanda participa de um aulão de artes marciais que será realizado nesta quarta-feira (28), no projeto social Maria e Marias, na Terra Firme, em Belém. O objetivo é incentivar as crianças e adolescentes a se inspirarem e a criarem o interesse pelo esporte.

O aulão terá apresentação e palestra sobre muay thai, jiu-jítsu e boxe. Além de Rayanne, a lutadora Mel Pitbull e o lutador norte-americano Kolton Englund, que é noivo da paraense, participarão do evento.

Rayanne esteve recentemente no Contender Series, reality do presidente do UFC Dana White. A paraense fez uma luta dura contra Denise Gomes, mas perdeu por pontos. .

“Hoje, depois de tantos anos de convite, finalmente vamos fazer o aulão. O meu noivo, a Mel Pitbull, o mestre Pedra, meu pai Max Marcelo, que é faixa preta de jiu-jiísu, vão está lá hoje para ministrar essa aula. Eu já tive um projeto social, sei como funciona, tirando as crianças da rua, e para mim isso é muito importante. [Ao invés] de está fazendo coisas que não deve, está lá treinando, praticando artes marciais”, disse Rayanne.

O aulão ocorre nesta quarta-feira (28), a partir das 19h, na sede do projeto. Rayanne também ressaltou que muitas das vezes, é por meio das iniciativas sociais que muitos talentos são descobertos, assim, é muito importante incentivar apresentar as modalidades para as crianças e adolescentes.

“Eu tive a oportunidade de viajar o mundo com a luta e realizei muitos sonhos. Viajei para lugares que eu jamais imaginei ir. Então, estarei lá hoje dando esse aulão e falando um pouco da vida [como atleta]”, concluiu Rayanne.

Serviço

Aulão de MMA

Data: 28/09

Local: passagem São Pedro, 153, Terra Firme, Belém

Hora: 19h

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)