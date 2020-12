Nadadora paraense da Tuna conquista três medalhas de ouro no Nordeste

Estephany Solano, nadadora da Tuna Luso, retornou do Nordeste com três medalhas de ouro e duas de prata. No final de semana, a atleta de 17 anos participou da travessia Ronaldo Malta, Festival e Copa Norte-Nordeste de Natação na cidade de Maceió- AL. Competições promovidas pela Federação Aquática do Estado de Alagoas [Faeal ].

Na travessia, realizada na praia da Pajuçara, Solano foi vice-campeã feminino. Por poucos segundos não obteve o primeiro lugar: “Foi minha primeira competição em mar e achei excelente minha posição. Já posso até participar da travessia da Baía de Guajará”, disse.

Tradição

A travessia Ronaldo Malta de 1.500 metros é tradição no desportos alagoense, contou com 116 nadadores dos estados do Tocantins, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Amapá, Pará, Piauí, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe

Na natação, a competição realizada na piscina olímpica do Sesi-AL, Estephany foi medalha de ouro na prova dos 50 metros nado borboleta, nos 100 metros borboleta e também nos 50 metros nado livre, além da medalha de prata na prova de 100 metros nado livre.

Brilhando

A jovem vem se destacando na natação feminina paraense há dois anos. Veja suas principais conquistas:

Campeã paraense do 1° e 2° semestre de 2019; vice-campeã brasileira na categoria juvenil no Troféu Carlos Campos Sobrinho, realizado em Vitória – ES.

Campeã juvenil Copa-Norte (Manaus-AM); campeã Norte-Nordeste categoria juvenil no Troféu Walter Figueiredo Silva, disputado em Salvador, na Bahia. 4ª colocada na Copa-do-Pacífico em Lima, no Peru. [Seleção Brasileira]

Quarta colocada nos Jogos Escolares - Jebs (Blumenau- SC). Foi eleita atleta de desportos aquáticos do Troféu Rômulo Maiorana [TRM].