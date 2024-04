Atleta brasileira quebra 10 recordes na Copa do Mundo de Levantamento de Peso; assista

Com apenas 20 anos, a brasileira Taiane Justino já é uma detentora de diversos recordes no levantamento de peso. A atleta está participando da Copa do Mundo de Levantamento de Peso, ou Phuket como a modalidade é conhecida, na Tailândia, e conseguiu bater várias marcas histórias, algumas dela mesma.

Os dez recordes batidos estavam entre internacionais e sul-americanos. Foram 108 kg no arranco, 145 kg no arremesso e 253 kg totais pela categoria +87 kg feminino. A jovem atleta estabeleceu cinco recordes brasileiros na categoria adulto, cinco recordes brasileiros sub-20 e dois recordes sul-americanos sub-20. E terminou em segundo lugar no grupo B e nono lugar no geral.

Veja o momento:

VEJA MAIS

A carga de entrada de Taiane na prova era de 100 kg na prova de arranco. Depois, ela quebrou o próprio recorde nacional por um quilo a mais, das categorias sub-20 e adulto ao ousar com 108kg. Além destes, a atleta também quebrou recordes na prova de arremesso.

A equipe do Brasil também contava com a atleta Laura Amaro, que conquistou na competição uma vaga nas Olimpíadas de Paris deste ano.