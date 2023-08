Brasileira conquista inédita medalha de ouro em mundial paralímpico de levantamento de peso

A paratleta brasileira Mariana D'Andrea conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Levantamento de Peso Paraolímpico realizado em Dubai, neste sábado (26). Competindo na categoria feminina até 79kg, D'Andrea levantou com sucesso 151 kg, quebrando o recorde existente na categoria. Essa é primeira vez que o Brasil subirá ao lugar mais alto do pódio na competição.

D'Andrea havia chegado perto desse feito em 2022, quando foi vice-campeã mundial feminina na categoria até 73kg. No entanto, na edição deste ano, ela conseguiu alcançar o auge em uma emocionante disputa com a nigeriana Bose Omolayo, a líder global no ranking. Assegurando a terceira posição no pódio estava Miaoyu Han, da China, cujo desempenho no levantamento lhe garantiu a medalha de bronze.