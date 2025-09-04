Capa Jornal Amazônia
Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro

Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades.

O Liberal
fonte

Existe ainda a possibilidade de rodadas complementares serem agendadas para algumas segundas-feiras, segundo a programação oficial. (Filipe Bispo / Especial para O Liberal)

Entre os dias 30 de setembro e 30 de outubro de 2025, acontecerá a III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025, uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo. O torneio será realizado nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, e está aberto à participação de sócios e sócias a partir de 14 anos de idade, reunindo atletas de diferentes perfis e níveis de experiência.

Os confrontos acontecerão sempre em horários definidos: de terça a sexta-feira, a partir das 18h, e aos sábados, a partir das 15h. Existe ainda a possibilidade de rodadas complementares serem agendadas para algumas segundas-feiras, segundo a programação oficial.

As disputas estão divididas em diversas categorias, contemplando todas as faixas etárias e níveis técnicos: Masculino A/Open, B e C; Feminino A/Open, B e C; 40+ Masculino (A com B); 40+ Feminino; 50+ (Masculino e Feminino); 60+ Masculino; Mista A/Open, B e C; Simples Feminino; Simples Masculino; e Mista 40+ (A com B).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de setembro de 2025, ou enquanto houver vagas disponíveis, exclusivamente pelo LetzPlay no link.

