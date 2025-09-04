Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. O Liberal 04.09.25 13h43 Existe ainda a possibilidade de rodadas complementares serem agendadas para algumas segundas-feiras, segundo a programação oficial. (Filipe Bispo / Especial para O Liberal) Entre os dias 30 de setembro e 30 de outubro de 2025, acontecerá a III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025, uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo. O torneio será realizado nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, e está aberto à participação de sócios e sócias a partir de 14 anos de idade, reunindo atletas de diferentes perfis e níveis de experiência. Os confrontos acontecerão sempre em horários definidos: de terça a sexta-feira, a partir das 18h, e aos sábados, a partir das 15h. Existe ainda a possibilidade de rodadas complementares serem agendadas para algumas segundas-feiras, segundo a programação oficial. VEJA MAIS Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado Entidade será responsável por competições, rankings e expansão do esporte em várias cidades paraenses Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado As disputas estão divididas em diversas categorias, contemplando todas as faixas etárias e níveis técnicos: Masculino A/Open, B e C; Feminino A/Open, B e C; 40+ Masculino (A com B); 40+ Feminino; 50+ (Masculino e Feminino); 60+ Masculino; Mista A/Open, B e C; Simples Feminino; Simples Masculino; e Mista 40+ (A com B). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de setembro de 2025, ou enquanto houver vagas disponíveis, exclusivamente pelo LetzPlay no link. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes beach tennis belém COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 MMA SPORT CLUB Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al 03.09.25 10h05 em ascensão João Fonseca alcança melhor ranking da carreira após disputa no US Open Brasileiro aparece na 42ª posição da ATP e seguirá temporada com Copa Davis e Laver Cup 01.09.25 16h35 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53