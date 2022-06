Bia Haddad atinge a melhor posição de uma brasileira no ranking mundial de tênis

Bia Haddad venceu o WTA 250 de Birmingham no último domingo (19), na Inglaterra. A final foi contra a ex-número 1 do mundo Simona Halep, que desistiu da partida e o título ficou a brasileira. Com isso, a tenista subiu no ranking mundial e atingiu a 29° posição, a melhor colocação de uma atleta do Brasil na história.

A tenista vencia Simona Halep por 5 a 4 no primeiro set quando viu a adversária desistir por conta de dores no pescoço. Este é o segundo título consecutivo de Bia em torneios em quadras de grama.

Com a 29º posição no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino), Bia igualou a marca da lenda do esporte do Brasil, Maria Esther Bueno, que atingiu a colocação em 1976.

Bueno, chegou a ser considerada a número 1 do mundo entre a década de 1960 e 70. No entanto, a posição não era oficial, já que a WTA não existia na época.

"Ela [Maria Esther Bueno] é incrível. É a melhor tenista mulher da história do Brasil. Eu fico feliz de poder ter conhecido ela e conversado. Obviamente, não pude vê-la jogar, mas assisti alguns vídeos", declarou a brasileira.

Bia Haddad é, atualmente, o principal nome do tênis brasileiro. Os torneios em quadras de grama, que a brasileira tem participado, são preparatórios para o Grand Slam de Wimbledon. O circuito ocorre em Londres, entre os dias 27 de junho e 10 de julho.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)