Tênis: Bia Haddad avança no Aberto da Austrália e faz história no esporte brasileiro

Beatriz Haddad Maia fez história no tênis brasileiro na noite deste sábado (22). A tenista avançou às quartas de final da chave de duplas do Aberto da Austrália, ao lado da casaque Anna Danilina, e conquistou o melhor resultado de uma brasileira no Grand Slam australiano em toda a era aberta do tênis, iniciada em 1968.

Foi ainda o melhor resultado de uma tenista do Brasil no Aberto da Austrália desde a grande Maria Esther Bueno, lenda do tênis nacional. Ela foi vice-campeã em solo australiano na chave de simples e semifinalista em duplas em 1965, e campeã nas duplas em 1960.

Bia eliminou a espanhola Aliona Bolsova e a norueguesa Ulrikke Eikeri com uma grande virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (10/5), em uma batalha de 2h34min

O resultado marca ainda a melhor campanha de Bia num torneio de Grand Slam. Ao alcançar as oitavas, ela já havia igualado as melhores campanhas de brasileiras num torneio deste nível na era aberta. Cláudia Monteiro havia alcançado esta fase em 1982 e Luisa Stefani fez o mesmo em 2020 e no ano passado.