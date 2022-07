Após ser nocauteado em evento na Tailândia, atleta de muay thai tem morte cerebral

Durante uma luta de muay thai, na última sexta-feira (15), na Tailândia, o lutador Phanphet Phandungchai foi nocauteado e precisou ir para o hospital. Desde então, o atleta está internado, mas, infelizmente, os médicos afirmaram, na segunda-feira (18), que ele teve morte cerebral.

Segundo o site brasileiro Super Lutas, o jornal tailandês “Thai Rath'' publicou que o quadro não tem chances de reversão. O atleta continua respirando com ajuda de aparelhos, mas, com a autorização da família, não recebe mais medicamentos.

A luta era entre Phanphet Phadungchai e o francês Anthony “TFC Muay Thai”. O nocaute ocorreu no quinto round do combate, quando o atleta da França acertou uma cotovelada na mandíbula do adversário, que caiu e bateu a cabeça na lona. Phadungchai teve hemorragia cerebral.

“A mãe e a esposa deram consentimento para que ele parasse de ser tratado com estimulantes. No entanto, ele ainda está usando o ventilador para respirar. Estamos esperando por um milagre”, disse um familiar de Phadungchai ao jornal tailandês.

Phanphet Phadungchai é tailandês e chegou a competir pela seleção nacional de Muay Thai do pais. Em 2019, ganhou uma medalha de prata nos Jogos do Sudeste Asiático.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)