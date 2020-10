Após rompimento da Band, NBB terá transmissão da TV Cultura

A 'TV Cultura', emissora estatal paulista, é a nova casa do Novo Basquete Brasil (NBB), que voltará com uma nova temporada em novembro, após a anterior ser paralisada em março devido a pandemia de Covid-19. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.

A 'Band' tinha acordo para transmitir a competição por mais três anos, mas rompeu o contrato após a pandemia. Além do torneio regular do NBB, a 'TV Cultura' transmitirá também o Super 8, torneio mata-mata disputado com os oito melhores colocados do primeiro turno.

A 'TV Cultura' vai transmitir mais de 30 jogos, sempre no inicio das tardes de sábado, assim como era feito na Band. Na TV fechada, o torneio terá transmissão da 'ESPN' e na 'DAZN', como pay per view. A LIga Nacional de Basquete (LNF), responsável pelo torneio, também pretende fechar acordo para transmissão de jogos via redes sociais.