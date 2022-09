Após estrear com vitória, paraense Bruno Souza tem luta marcada no Karate Combat

Após um mês da estreia no Karate Combat, Bruno “The Tiger” Souza já tem um novo combate marcado. O paraense vai lutar contra o ex-campeão do peso-leve da organização Edgars Skrivers, da Letônia. O confronto será no dia 29 de outubro, no Universal Studios, nos Estados Unidos.

Tendo a base no karate, depois da passagem apagada pelo UFC, Bruno decidiu retornar às suas raízes e entrar no karate Combat, que tem como embaixador o seu mentor e ex-campeão do Ultimate Lyoto Machida.

O paraense, que nasceu em Pernambuco, mas é radicado no Pará, venceu o polonês Maciej Tercjak em agosto. Se Bruno conseguir vencer seu próximo combate, ele já pode garantir uma disputa de cinturão.

“Essa é uma luta que pedi. Ele é o ex-campeão e um dos melhores da categoria. Sei que preciso vencê-lo para chegar até ao título. O Skrivers está no radar desde antes de eu assinar com o Karate Combat. Sempre o vi em ação, é um cara diferenciado. Ele tem cinco lutas na organização e só perdeu uma, para o Luiz [Rocha, atual campeão]. Tenho certeza que serei a segunda pessoa a bater nele”, disse Bruno Souza.

O lutador disse que espera lutar com a melhor versão de Edgars Skrivers, já que ele costuma dizer que nunca dá 100% nas lutas.

“Ele [Skrivers] é engraçadinho. Ele fala que nunca luta 100% no pit. Sempre fala que está 20 ou 30% esperando alguém para puxar o máximo dele. Isso não foi suficiente contra o Luiz, que o nocauteou no segundo round, e ele não fez nada na luta. Espero que ele venha com 100% comigo para não ter desculpa”, declarou Bruno.

O Karate Combat é um dos maiores eventos da modalidade atualmente. Com uma proposta diferente, de full contact, ou seja, que permite nocautes. Tendo Lyoto Machida como embaixador, a organização começou a promover lutas em 2018 e, desde então, tem crescido.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)